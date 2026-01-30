Глава евродипломатии Кая Каллас продолжает продвигать новые антироссийские санкции, несмотря на призывы к дипломатии, написал Мема* в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По его словам, Каллас активно работает с Еврокомиссией над внедрением и усилением мер против России там, где это возможно.
«В момент, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий для достижения мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и действовать против интересов Европейского союза», – подчеркнул Мема в своем заявлении.
Он добавил, что Евросоюз применяет двойные стандарты и игнорирует защиту международного права на фоне того, как США и Израиль, по его мнению, выступают международными агрессорами.
Армандо Мема напомнил, что Каллас намерена представить двадцатый пакет санкций против России к 24 февраля. Политик раскритиковал такие шаги, отметив, что они не способствуют миру и идут вразрез с долгосрочными интересами ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в числе мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения экспорта удобрений.
Венгрия отказалась поддерживать включение российских энергоресурсов в новый пакет санкций.
Москва считает западные санкции незаконными и неприемлемыми.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента