Tекст: Елизавета Шишкова

Глава евродипломатии Кая Каллас продолжает продвигать новые антироссийские санкции, несмотря на призывы к дипломатии, написал Мема* в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По его словам, Каллас активно работает с Еврокомиссией над внедрением и усилением мер против России там, где это возможно.

«В момент, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий для достижения мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и действовать против интересов Европейского союза», – подчеркнул Мема в своем заявлении.

Он добавил, что Евросоюз применяет двойные стандарты и игнорирует защиту международного права на фоне того, как США и Израиль, по его мнению, выступают международными агрессорами.

Армандо Мема напомнил, что Каллас намерена представить двадцатый пакет санкций против России к 24 февраля. Политик раскритиковал такие шаги, отметив, что они не способствуют миру и идут вразрез с долгосрочными интересами ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в числе мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения экспорта удобрений.

Венгрия отказалась поддерживать включение российских энергоресурсов в новый пакет санкций.

Москва считает западные санкции незаконными и неприемлемыми.