    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    30 января 2026, 12:27 • Новости дня

    Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

    Небензя призвал США «семь раз отмерить и ни разу не отрезать» в вопросе Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал США «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в вопросе возможных действий против Ирана.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию вокруг возможных действий США против Ирана, передает «Россия-24».

    Дипломат посоветовал Вашингтону проявить осторожность: «Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать».

    По словам Небензи, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, и возможность нанесения удара не исключена. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран сейчас куда лучше подготовлен к возможной эскалации, чем был летом 2025 года.

    Небензя призвал западные страны снизить градус истерии вокруг Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    28 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.

    Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, известные по классификации НАТО как Havoc («Опустошитель»), были замечены в Иране, сообщает «Военный осведомитель» в Telegram-канале. На опубликованной фотографии запечатлен вертолет в цифровом камуфляже, аналогичном окраске, использованной на машине, представленной на форуме «Армия-2018».

    На снимке также видно, что на винте вертолета отсутствуют лопасти, а уязвимые части закрыты специальными чехлами. Это может свидетельствовать о том, что техника недавно прошла транспортировку и еще не введена в эксплуатацию. По утверждению источника, изображенная машина является одним из поставленных в Иран российских Ми-28НЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    28 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану более разрушительной операцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Он также напомнил о прошлогодней операции Соединённых Штатов в исламской республике, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). «Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», – добавил Трамп.

    В среду ночью Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы.

    В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    28 января 2026, 00:15 • Новости дня
    В Израиле остановили часы отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Часы обратного отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС, как живых, так и погибших, остановлены 27 января, спустя 843 дня с начала атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

    Часы на Площади заложников, которые отсчитывают секунды, минуты, часы и дни с 7 октября 2023 года, остановились во вторник в 17.30. Первоначальное назначение часов состояло в том, чтобы отмечать время, в течение которого израильские заложники находились в плену после похищения 7 октября, пишет Jerusalem Post.

    «Сегодня, по прошествии 844 дней, что более 20 250 часов, более 1 215 000 минут и более 72 920 000 секунд, мы можем, наконец, положить конец этому противостоянию», – заявили на Форуме заложников и семей пропавших без вести.

    Армия Обороны Израиля обнаружила останки последнего израильского заложника, захваченного во время вторжения ХАМАС 7 октября, сержанта-майора св. Рана Гвили, в понедельник около 14.00 на кладбище аль-Батеш в районе Шеджайя-Дарадж-Туффа на севере Газы. Его похороны состоятся в среду в его родном городе Мейтар.

    Малки Шем Тов, отец бывшего заложника Омера Шем Това и соучредитель форума «Заложники и пропавшие без вести семьи» обратился к собравшимся, объявив, что миссия форума завершена.

    «В течение 844 дней часы продолжали идти, отсчитывая каждый день, каждую минуту, каждую секунду с тех пор, как 7 октября наш мир остановился. Мы никогда не думали, что стрелки часов дойдут до трех цифр, и боялись, что они дойдут до четырех. Слава Богу, мы наконец-то можем перестать считать», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль отказался открывать КПП «Рафах» на границе Газы. Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве. Израильская авиация в ночь на 26 января атаковала стратегические высоты юга Ливана.


    27 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Президенты Турции и США обсудили «Совет мира» в Газе и Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили также двусторонние отношения и сотрудничество в оборонной сфере.

    «В ходе телефонного разговора лидеры также стран обсудили двусторонние торговые отношения, в частности в оборонной сфере, а также региональные и глобальные события», – сообщило агентство Anadolu.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по улучшению сотрудничества с США и развитию отношений во всех областях взаимных интересов.

    Он подчеркнул, что Турция придает большое значение выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в соседней Сирии, и что Анкара внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии.

    Он также выразил надежду, что «Совет мира» в Газе добьется плодотворных результатов, так как прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление анклава проложат путь к прочному миру в регионе.

    Напомним, 15 января Трамп объявил о создании «Совета мира» в рамках своего более широкого плана по Газе, в соответствии с которым было достигнуто соглашение о прекращении огня. Создание совета было впоследствии санкционировано резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН в ноябре 2025 года. В Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира», один из последних об этом заявил Кир Стармер, сообщив, что намерен отказаться от лица Британии от участия в совете. В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира». США предложили Италии стать сооснователем стабилизационных сил в Газе.

    28 января 2026, 21:14 • Новости дня
    США допустили возможность превентивной операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке для сдерживания потенциальной угрозы, подтвердил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    США не исключают возможность проведения военной операции против Ирана и допускают превентивные действия для защиты своих интересов на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    Он отметил, что США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке в условиях возможных угроз со стороны Ирана. По словам Рубио, размещение американских сил в регионе направлено на защиту личного состава и союзников от потенциальной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана. В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    29 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

