Морская коллегия России согласовала судоходную программу по Амуру

Tекст: Дарья Григоренко

Абрамов в эфире канала «Россия 24» отметил, что к этой инициативе уже присоединились «друзья и соседи» региона.

Абрамов отметил: «Подготовлена программа по судоходству грузопассажирскому по реке Амур. Она предварительно согласована с морской коллегией. И уже сегодня наши друзья и соседи тоже подключились к этой программе». Он добавил, что Хабаровский судостроительный завод будет обслуживать в первую очередь Амур, а также направления в Охотское море и Тихий океан. Сергей Абрамов подчеркнул, что уже поступили заявки от рыболовов и строителей, а также ожидается рост интереса со стороны соседних регионов.

Он отдельно отметил, что первое судно, построенное на ХСЗ, показало высокую эффективность – его уже используют китайские туристы для путешествий по Амуру.

Абрамов также сообщил о старте в 2026 году первой очереди строительства финансово-делового кластера «Хабаровск-Сити» на берегу Амура. Проект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Демешина и объединит офисные и общественные пространства, гостиницы и жилые комплексы, а основным застройщиком выступает группа компаний «Эталон».

«У нас чуть больше 1 млн кв. метров весь проект. В основном это административная недвижимость, которая уже сегодня имеет либо твердых инвесторов, либо мягкие инвестиционные заявки. <...> Это крупный инвестиционный проект, который существенно изменит картинку со стороны Амура и со стороны наших китайских коллег», – рассказал Абрамов. Он добавил, что на предстоящий Российско-китайский форум в Хабаровске ожидается приезд представителей других стран.

Ранее сообщалось, что грузооборот морских портов России по прогнозам Росморречфлота в 2025 году может уменьшиться на 1,5-1,7% из-за волнообразной динамики перевалки.