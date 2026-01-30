Нигер обвинил Бенин, Кот-д’Ивуар и Францию в поддержке боевиков

Глава Нигера Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Бенин, Кот-д’Ивуар и Францию в поддержке боевиков, атаковавших международный аэропорт Ниамеи, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

По его словам, атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников. Тчиани заявил: «Мы напоминаем спонсорам этих наемников, что мы достаточно долго слушали их лай, теперь им следует подготовиться к нашему реву».

Президент Нигера также подчеркнул, что, по его данным, президенты Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара оказывали поддержку тем, кто стоял за нападением на стратегический объект. Он особо отметил, что страна не будет оставлять подобные действия без ответа.

Министерство национальной обороны Нигера сообщило, что в результате столкновения в районе аэропорта были убиты 20 боевиков и задержаны 11 человек. По информации государственного телеканала RNT, среди убитых оказался гражданин Франции, однако его личность пока не раскрывается.

В ходе атаки серьезные ранения получили четверо нигерских военнослужащих. Аэропорт понес значительный материальный ущерб: повреждены три гражданских самолета.

