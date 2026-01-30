Орешкин рассказал о потере смысла домашних заданий из-за ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Домашние задания для школьников практически утратили прежний смысл из-за активного внедрения искусственного интеллекта, передает ТАСС.

По словам Максима Орешкина, стандартные приложения с ИИ позволяют детям быстро получать готовые решения для любых задач, просто фотографируя их на телефон и получая подробный ответ за несколько секунд.

Замглавы администрации президента подчеркнул: «Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать».

Орешкин добавил, что влияние искусственного интеллекта не ограничивается негативными сторонами. Он отметил, что ИИ открывает новые возможности для развития образования, индивидуального подхода к каждому ребенку и построения персональных образовательных траекторий. По его словам, страны, которые смогут правильно внедрить искусственный интеллект в образовательные процессы, будут лидировать по качеству обучения и добьются значительного прогресса.

Максим Орешкин также признался, что сам активно использовал технологии искусственного интеллекта при подготовке своего выступления на январских экспертных диалогах. Он рассказал, что ИИ применялся для визуализации и сбора большого объема информации, а также заменил труд младших аналитиков.

Ранее Максим Орешкин назвал искусственный интеллект важной, но слишком «хайповой темой», влияющей на мировые тенденции.

