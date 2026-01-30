Медведев обвинил Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев прокомментировал в Max заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу. Он подчеркнул, что, согласно уставу самой ООН, только Международный суд организации наделен исключительным правом толкования основного документа.

По словам Медведева, это право суд реализует лишь по запросу Генассамблеи или Совета Безопасности, ссылаясь на статью 96 документа.

Медведев добавил, что ограниченное право толкования имеют также государства-участники, Генассамблея и Совет Безопасности, но лишь по вопросам их компетенции. Медведев напомнил, что еще в 1945 году было признано: ни один орган ООН не вправе давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы», – предположил Медведев.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ООН демонстрирует двойные стандарты в отношении права на самоопределение для Крыма и Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!