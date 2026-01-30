  • Новость часаМосква отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    30 января 2026, 12:13 • Новости дня

    Медведев обвинил Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Толковать Устав ООН по нормам самой всемирной организации уполномочен только Международный суд ООН, генеральный секретарь таких исключительных прав не имеет, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Max заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу. Он подчеркнул, что, согласно уставу самой ООН, только Международный суд организации наделен исключительным правом толкования основного документа.

    По словам Медведева, это право суд реализует лишь по запросу Генассамблеи или Совета Безопасности, ссылаясь на статью 96 документа.

    Медведев добавил, что ограниченное право толкования имеют также государства-участники, Генассамблея и Совет Безопасности, но лишь по вопросам их компетенции. Медведев напомнил, что еще в 1945 году было признано: ни один орган ООН не вправе давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава.

    «Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы», – предположил Медведев.

    Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ООН демонстрирует двойные стандарты в отношении права на самоопределение для Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    29 января 2026, 23:01 • Новости дня
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    29 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    29 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Генсек ООН заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу

    Гутерреш: Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Гутерреш в четверг отметил, что управление организации по правовым вопросам тщательно изучили этот вопрос. «Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что в случае с Крымом и Донбассом руководствоваться следует «принципом территориальной целостности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    30 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Слуцкий обвинил ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса

    Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, упрекнув организацию в двойных стандартах.

    Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

    «Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

    По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

    Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    30 января 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе

    Песков напомнил Зеленскому о ситуации на поле боя после слов о Донбассе

    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс, заявил, что ситуация на линии фронта говорит сама за себя.

    Динамика на фронте говорит сама за себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Киева не «сдавать без боя» Донбасс, передает ТАСС.

    «Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Донбасс, в отличие от Гренландии, не имеет права на самоопределение. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, имея собственную аргументированную позицию.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не собирается отдавать России Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    28 января 2026, 12:03 • Новости дня
    Медведев пошутил о своей малограмотности при критике прототипа портала госуслуг

    Медведев пошутил о своей малограмотности при оценке портала госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время форума МФЦ пошутил о своей прежней малограмотности, вспоминая, как в 2013 году критиковал неудобную тестовую версию портала госуслуг.

    Дмитрий Медведев на форуме МФЦ вспомнил, как в 2013 году критиковал тестовую версию портала госуслуг, передает ТАСС. Тогда он отмечал, что разобраться с регистрацией на сервисе «вообще фиг разберешься». Позже Медведев шутливо пояснил, что в тот момент был «малограмотным» и ему не хватило квалификации.

    Он подчеркнул, что при запуске подобных сервисов важно учитывать готовность общества к переменам. По словам Медведева, в то время многие опасались, что взрослым людям будет сложно освоить новые цифровые услуги.

    В ходе обсуждения перехода госуслуг в онлайн Медведев пошутил: «Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, что-то в офлайне останется».

    Он добавил, что сейчас важно создавать гармонию между цифровыми и очными форматами, чтобы граждане могли выбирать удобный способ получения услуг.

    Зампред Совета безопасности выразил уверенность, что Министерство экономического развития продолжит совершенствовать систему, чтобы обеспечить комфортное взаимодействие пользователей с государством.

    «Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься», – обратился он к министру Максиму Решетникову.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах внедрять искусственный интеллект для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг.

    28 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Степашин оценил вероятность освобождения Мадуро

    Степашин заявил о сложности освободить юридически Мадуро вне площадки ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает добиваться признания незаконности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро на заседаниях Совбеза ООН, других эффективных международных правовых инструментов сейчас не существует, заявил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

    Освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в правовом поле будет крайне затруднительно, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает ТАСС.

    По его словам, Россия продолжает настаивать на незаконности действий американской стороны в отношении Мадуро только на площадке ООН.

    По словам бывшего премьера, иные международные институты фактически не работают.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.

    Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».

    Россия поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    28 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев объяснил причину недовольства школьников электронным дневником

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев с юмором отметил, что электронный дневник не всем школьникам пришелся по душе из-за невозможности его потерять.

    Он с юмором прокомментировал тему цифровых новшеств в российских школах. В своей речи Медведев отметил, что не все дети рады появлению электронного дневника, подчеркнув, что «его невозможно потерять», передает РИА «Новости».

    Ранее Дмитрий Медведев пошутил о своей малограмотности в ответ на критику прототипа портала госуслуг.

    28 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Медведев пошутил об отсутствии инструкции к iPhone

    Медведев пошутил, что не читал инструкцию к iPhone из-за ее отсутствия

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил, что не читал инструкцию IPhone, потому что ее нет.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве пошутил об инструкции к мобильному телефону, передает РИА «Новости».

    На вопрос вице-премьера Дмитрия Григоренко о том, кто читал инструкцию к своему телефону, Медведев ответил: «Инструкции нет... Вскройте коробочку айфона».

    Григоренко заметил, что инструкция к устройству существует в электронном виде. На это Медведев с улыбкой парировал: «Значит ее нет».

    Ранее Медведев пошутил о своей малограмотности во время критики прототипа портала госуслуг.

    28 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Рубио: «Совет мира» не станет заменой ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Совет мира», созданный по инициативе Соединенных Штатов, не предназначен для замены Организации Объединенных Наций, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Это не замена Объединенным Нациям», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что новая структура не ставит целью полностью заменить существующую международную организацию. При этом Рубио отметил, что ООН, по его мнению, сделала «очень мало» для решения ситуации в секторе Газа, если не учитывать оказание продовольственной помощи.

    Ранее «Совет мира» объявил расширенный список стран-учредительниц.

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    28 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Медведев заявил о внедрении искусственного интеллекта в госуслуги

    Медведев: Искусственный интеллект будет применяться в сфере госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект планируется внедрять для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    По словам Медведева, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить существующую систему государственных взаимоотношений, однако его элементы уже могут быть интегрированы в сферу предоставления госуслуг, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что элементы искусственного интеллекта могут пригодиться при оказании госуслуг, в частности при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и консультациях.

    По словам Медведева, такие технологии способны существенно повысить эффективность работы МФЦ.

    «Совершенно очевидно, что сейчас это тоже будет очень полезно», – заключил замглавы Совбеза.

    Ранее в МФЦ начали внедрять сервис самообслуживания, который дает возможность получить услуги или справки без предъявления паспорта и без участия специалистов.

    28 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Медведев призвал обеспечить меры поддержки участников СВО через МФЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение системы предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ должно охватить все регионы России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, меры поддержки для участников спецоперации на Украине должны предоставляться через многофункциональные центры (МФЦ) во всех регионах страны, передает РИА «Новости».

    Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве и подчеркнул, что в ряде регионов эта система уже работает, но там, где еще не внедрена, ее необходимо ввести.

    По словам Медведева, участники спецоперации также обращаются за получением положенных льгот и выплат через МФЦ. Он напомнил, что меры поддержки предоставляются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, и все эти услуги могут быть реализованы через многофункциональные центры.

    Медведев также отметил, что раньше в России получение государственных услуг часто сопровождалось «поборами за любую справку». Однако с появлением системы «одного окна» ситуация кардинально изменилась, взаимодействие граждан с государством стало проще и прозрачнее.

    Он особо подчеркнул, что теперь не человек должен искать справки и умолять чиновников, а государство обязано технологически безупречно организовать оказание всех услуг. По оценке Медведева, принцип «одного окна» упростил и сделал более понятным процесс получения государственных услуг для всех жителей страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    Президент Владимир Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» в МФЦ для поддержки бойцов СВО и их семей.

    30 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Захарова заявила о непонимании юристами ООН своих задач и Устава

    Захарова: Юристы ООН не понимают свои задачи и Устав организации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юристы ООН не до конца понимают свои задачи и не читают Устав организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она прокомментировала недавнее заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, отметив, что неквалифицированные выводы Управления ООН по правовым вопросам стали итогом неудачного кадрового отбора на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

    «Похоже, что ооновские юристы не вполне понимают свои задачи и явно невнимательно читали Устав ООН, иначе бы они знали, что оценки относительно государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относятся», – заявила Захарова. Она добавила, что подобные случаи демонстрируют непонимание не только внутренних правил организации, но и основ международного права.

    По словам Захаровой, даже студенты юридических факультетов знают, что у принципов международного права нет иерархии, и один не может быть важнее другого.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Лавров отметил, что Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

