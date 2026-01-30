Стоимость фьючерсов на золото и серебро резко снизилась

Фьючерсы на золото и серебро на Comex теряли до 5% и 10% стоимости

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерсов на золото и серебро резко пошла вниз на утренних торгах, передает ТАСС.

По информации биржи Comex, фьючерсы на золото с поставкой в апреле 2026 года снижались более чем на 5%, а на серебро с поставкой в марте 2026 года – почти на 10%.

На 11.35 по московскому времени фьючерсы на золото падали на 5,22% и составляли 5075,1 доллара за тройскую унцию. Серебро теряло 9,81% и стоило 103,2 доллара за тройскую унцию. Однако уже спустя несколько минут динамика замедлилась.

К 11.44 по московскому времени золото показывало снижение на 4,56%, его цена находилась на уровне 5110,7 доллара за тройскую унцию. Серебро подешевело на 9,5%, его стоимость составляла 103,56 доллара за тройскую унцию.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мировые центробанки сейчас сталкиваются с проблемой высокой стоимости золота.

Накануне биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды. В частности, стоимость серебра на торгах Comex превысила исторический максимум.