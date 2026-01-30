Британские тюрьмы выпустили 48,9 тыс. заключенных для разгрузки

Sun сообщила о досрочном освобождении 49 тыс. заключенных в Британии

Tекст: Мария Иванова

Британские власти за год досрочно освободили почти 49 тыс. заключённых из-за переполненности тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Sun.

С сентября 2024 года по сентябрь 2025 года 48 931 человек были отпущены по экстренной схеме, когда осуждённые провели в заключении только 40% срока.

Sun отмечает, что вскоре власти планируют заменить экстренную схему на новую «модель заслуженного прогресса», при которой заключённых будут отпускать досрочно за хорошее поведение и участие в реабилитационных программах. Новая система должна начать действовать осенью. Несмотря на эти меры, эксперты оценивают, что к 2032 году тюрьмы могут заполниться до 100 тыс. человек, а без введения новой схемы – до 108,2 тыс.

Ситуация с переполнением остаётся критической – в определённый момент в 2024 году в британских тюрьмах было менее 100 свободных мест по всей стране. Ответственность за кризис нынешние власти возлагают на предыдущее консервативное правительство. Вице-премьер Дэвид Лэмми заявил: «Эти цифры являются ярким напоминанием о бомбе замедленного действия, которую мы унаследовали от нашей тюремной системы из-за пренебрежения, длившегося долгие годы – за 14 лет количество мест в тюрьмах увеличилось всего на 500».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии простили 14 тыс. иностранных преступников после их извинений.

За предыдущий год в стране освободили 262 заключенных по ошибке, часть из которых оказалась на свободе из-за бюрократических неточностей. Причем один из ошибочно вышедших из тюрьмы преступников в Лондоне сдался властям.