Премьер Франции утвердил бюджет 2026 года без одобрения парламента

Премьер Франции Лекорню утвердил бюджет 2026 года без одобрения парламента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о принятии бюджета страны на 2026 год, не дожидаясь голосования в парламенте, сообщает ТАСС.

Он заявил: «Франции нужен бюджет. Поэтому я от лица правительства беру ответственность за принятие всего законопроекта о бюджете на 2026 год на основе части 3 статьи 49 конституции». После этого вице-председатель Национального собрания Себастьян Шеню закрыл дебаты по законопроекту.

Ранее Сенат Франции проголосовал против принятия бюджета на 2026 год. Министр, отвечающая за госрасходы, Амели де Моншален признала, что проект бюджета неидеален, но подчеркнула, что он отражает компромисс между разными политическими силами.

Согласно одобренному документу, расходы будут сокращены во всех сферах, за исключением обороны. На оборону, наоборот, запланировано увеличение расходов на 6,7 млрд евро.

В 2025 году дефицит бюджета Франции составил 5,4% ВВП, что негативно отразилось на доверии кредиторов к стране. Власти намеревались снизить дефицит до 4,7% в 2026 году, однако после внесения поправок под давлением оппозиции прогнозируется уровень в 5%.

