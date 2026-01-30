Грузия назвала Польшу сторонницей системы пыток

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «Польша является инициатором направления в Грузию миссии экспертов ОБСЕ в рамках «Московского механизма», чтобы изучить якобы ухудшение состояния с правами человека.

«Это шантаж народа Грузии, желание его напугать. Нам же нечего скрывать, нет вопросов, на которые мы не ответим», – сказал он.

«Мы всегда готовы к диалогу», – подчеркнул Шалва Папуашвили, комментируя решение 24 стран ОБСЕ направить экспертов в Грузию.

«Представители властей Польши по сей день поддерживают создателя системы пыток в Грузии – Саакашвили. Они с ним дружат, поэтому мы не примем от Польши замечаний», – отметил председатель парламента Грузии.

«(Польский премьер) Дональд Туск – это тот человек, который назвал создателя системы пыток Саакашвили «демократом» и посвятил ему дифирамбы, оставил для него пустой стул на съезде Европейской народной партии», – заявил председатель высшего законодательного органа Грузии.

Среди этих 24 стран – Украина, государства Прибалтики, Германия, Чехия, Канада, Молдавия.

В списке нет США, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Словакии и ряда других государств ОБСЕ.