Орешкин заявил о возможном появлении в Китае городов-призраков к концу века

Tекст: Дарья Григоренко

Орешкин отметил, что ранее урбанизация и рост городов в Китае обеспечивали мировой спрос на ресурсы и товары, однако в случае сокращения населения страны до 500 млн человек к концу века городское население сократится до 400–450 миллионов, передает ТАСС.

По словам Орешкина, подобные процессы уже наблюдаются на северо-востоке Китая, где за последние десять лет число жителей снизилось с 40 млн до 30 млн. Он подчеркнул, что демографический спад ведет к концентрации населения в крупнейших мегаполисах и превращению части городов в «города-призраки», где инфраструктура начнет разрушаться по мере ухода людей.

Орешкин добавил, что эти изменения повлияют как на спрос на сырье, так и на производственные возможности Китая. По его мнению, подобная трансформация городского пространства станет серьезным вызовом для экономики страны и изменит глобальные экономические процессы.

Ранее во Вьетнаме официально были сняты ограничения по числу детей в семье, поскольку уровень рождаемости снизился до рекордных 1,91 ребенка на одну женщину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае чиновники начали посещать дома женщин, чтобы узнать об их планах на детей на фоне снижения рождаемости.

Кроме того Китай принял решение повысить пенсионный возраст из-за демографического кризиса. Население страны сократилось впервые за 60 лет.