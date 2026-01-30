Орешкин заявил о потере валютами G7 глобального значения после санкций

Tекст: Дарья Григоренко

Орешкин заявил: «Все, чего они добились, – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах... Все, чего добились страны «Большой семерки», – это потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение, свою роль в мировой экономике», передает РИА «Новости».

Орешкин подчеркнул, что сейчас 85% всех внешних расчетов России проходят без участия валют стран «Большой семерки». По его мнению, прежняя модель глобализации завершила свое существование, хотя она принесла миру немало позитивных изменений.

Он отметил, что благодаря глобализации страны с крупной экономикой, такие как Китай и Индия, смогли значительно повысить качество жизни своих граждан и снизить уровень бедности, а весь мир получил доступ к более дешевым товарам и услугам. Интеграция этих стран в мировую торговлю, по словам Орешкина, сыграла ключевую роль в этих изменениях.

Замглавы администрации президента также указал, что доля стран «Большой семерки» в мировой экономике в ближайшие десятилетия может снизиться до 10%. Такое падение связано с сокращением рождаемости в этих странах, что, по его словам, отражается на общем экономическом весе «Семерки» в мире.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон переговорил с Владимиром Зеленским и представил в соцсети масштабный пост о непоколебимой поддержке Украины и решительном «давлении на Россию» ради мира.

В декабре G7 и Евросоюз обсудили идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.