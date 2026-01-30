  • Новость часаМосква отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    30 января 2026, 11:12 • Новости дня

    Ученые РАН сообщили об установлении геомагнитного штиля на несколько дней

    Ученые РАН сообщили о сохранении полного геомагнитного штиля до февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли полностью стабилизировалась, и в ближайшие два-три дня ученые прогнозируют сохранение спокойной космической погоды без значимых возмущений.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась и останется спокойной как минимум до начала февраля, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, остаточные возмущения, вызванные корональной дырой, уже завершились, и сейчас геомагнитная активность находится на минимальном уровне.

    Эксперты отмечают, что температура и скорость солнечного ветра остаются немного выше нормы, однако это не влияет на ситуацию. «В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный штиль», – подчеркнули в лаборатории.

    Вспышечная активность на Солнце в целом остается очень низкой, хотя за последние десять часов было зарегистрировано уже пять небольших вспышек, что больше, чем в предыдущие сутки. Ученые связывают это с появлением новых активных областей на обратной стороне Солнца, однако их размеры и энергетический потенциал значительно ниже обычного.

    Специалисты полагают, что солнечная активность продолжит снижаться и может перейти в длительную фазу депрессии, которая продлится до двух месяцев. О развитии ситуации в лаборатории пообещали сообщить дополнительно.

    При этом накануне ученые прогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    28 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Названа скорость движения разработанных в России луноходов с грузом

    Tекст: Мария Иванова

    Российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Разработанные в России луноходы смогут перевозить модули Международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час, сообщил вице-президент Петербургского отделения Российской академии космонавтики Михаил Маленков на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    Маленков отметил: «Если мы перевозим модули со скоростью 400 метров в час, мощность тяговых электродвигателей 340 Ватт. Чтобы сравнить с луноходом – мощность колеса восьмиколесного лунохода 40 Ватт». В случае, если луноходы перемещаются пустыми, их скорость достигнет километра в час, передает РИА «Новости».

    Такие машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн. Для посадки модули будут размещаться на ровной поверхности, а затем транспортироваться к научной базе в интересующем ученых месте.

    Кроме того, предложено использовать интеллектуальные мобильные платформы – самоходные шасси с системой локальной навигации и автоматическими стыковочными устройствами. Луноходы будут способны поворачивать все четыре колеса для движения боком и разворачиваться на месте.

    По предварительным данным, международная лунная исследовательская станция планируется к созданию к 2035 году. Соглашение между Россией и Китаем о совместном строительстве станции было подписано в ноябре 2022 года и ратифицировано президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    28 января 2026, 21:20 • Новости дня
    В Парагвае открыли памятник Гагарину

    В Асунсьоне установили бюст Гагарина

    В Парагвае открыли памятник Гагарину
    @ t.me/pravfond_officia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На берегу реки Парагвай в столице страны состоялось торжественное открытие памятника первому космонавту Юрию Гагарину, собравшее иностранных дипломатов.

    Бюст первого космонавта Юрия Гагарина торжественно открыли в Асунсьоне при поддержке посольства России. На мероприятии присутствовали послы Бразилии, Индии, Ливана и Доминиканы, а также советник посольства Уругвая сообщило РИА «Новости» .

    Директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн заявила: «Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность».

    Посол России в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца мир отметит 65-летие первого полета человека в космос, который стал Международным Днем космонавтики по решению ООН. По его словам, открытие памятника Гагарину – это знак уважения подвигу, изменившему ход истории, и напоминание о том, что именно мужество и труд ведут человечество вперед.

    Писарев также отметил, что в мае 2023 года при поддержке посольства Парагвая в Москве был установлен памятник композитору Хосе Асунсьону Флоресу, создателю жанра гуарания, признанного ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия. Этот памятник, по его словам, стал символом вклада Парагвая в мировую культуру.

    А вот в Киеве бюст Юрия Гагарина демонтировали, от монумента остался только постамент. Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему теперь Гагарин больше не считается первым космонавтом с точки зрения киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в развитии торговли.


    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    28 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную и снежную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода, местами пройдет снег, возможно усиление осадков, передает ТАСС. На дорогах прогнозируется гололедица, а температура воздуха днем опустится до минус 7 – минус 5 градусов. По информации Гидрометцентра России, ночью в четверг столбики термометров могут показать до минус 11 градусов.

    Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погода будет схожей: днем температура ожидается в диапазоне от минус 10 до минус 5 градусов, а ночью возможны похолодания до минус 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    29 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Платонов отказался раскрыть имя заболевшего астронавта Crew Dragon

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Олег Платонов сообщил, что не будет называть имя заболевшего члена экипажа миссии Crew-11, вернувшейся досрочно на Землю.

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов не стал называть имя члена экипажа Crew Dragon, из-за состояния здоровья которого миссия Crew-11 досрочно завершилась, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, очевидный ответ, что, конечно же, я не приоткрою завесу тайны, потому что, во-первых, у нас экипажная этика, и это понятно. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы про него знали какие-то медицинские тайны, поэтому ничего я сказать не могу. В принципе сейчас все члены экипажа чувствуют себя хорошо».

    Платонов рассказал, что за время миссии Crew-11 провели около 30 научных экспериментов. Ему особенно запомнился эксперимент «Сепарация» по получению чистой воды из урины. Также экипаж активно занимался мониторингом поверхности Земли из космоса.

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в который входят Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС 15 января. Изначально планировалось, что экипаж пробудет на станции до конца февраля, однако досрочное возвращение было связано с медицинским инцидентом у одного из участников.

    НАСА не раскрывает личность заболевшего и детали диагноза, однако подчеркивает, что его состояние стабильное. Представители агентства уточнили, что причиной инцидента не стали ни служебные обязанности на станции, ни подготовка к выходу в открытый космос, ни травма.

    Кроме того, Платонов опроверг слухи о конфликтах внутри экипажа, заявив, что «конфликтов не было, ссор тоже. В экипаже были товарищеские отношения без всяких напряжений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Олегом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю.

    Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что причиной экстренного возвращения могли стать психологические проблемы.

    Глава НАСА ранее сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11.

    28 января 2026, 08:12 • Новости дня
    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Синоптик Тишковец: В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Существенные осадки зафиксированы в Москве за сутки: на отдельных метеостанциях выпало около 10-11 мм, что составляет 20% январской нормы.

    В Москве за последние сутки выпало 20% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице зафиксировано 10 мм осадков, столько же выпало в Тушино, а на Балчуге – 11 мм. Это соответствует пятой части среднемесячного значения для января.

    В отдельных районах Подмосковья объем осадков оказался еще выше. Так, на юге региона местами выпала половина от месячной нормы: в Кашире за сутки зафиксировано 20 мм, в Черустях и Серпухове – по 15 мм, хотя для этих населенных пунктов месячная норма составляет 42 мм и 39 мм соответственно. В Коломне выпало 14 мм, в Волоколамске – 12 мм, а в Наро-Фоминске – 11 мм, что также сопоставимо с 40-44 мм обычной январской нормы.

    Синоптики отмечают, что такая интенсивность осадков для января является необычной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду.

    За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.


    30 января 2026, 06:15 • Новости дня
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    29 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    29 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    29 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Роскосмос рассказал о перегрузках космонавтов при спуске с МКС

    Роскосмос сообщил о перегрузках 8g при баллистическом спуске с МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время возвращения с орбиты космонавты сталкиваются с перегрузкой, которая при баллистическом спуске может превышать их обычный вес в восемь раз, сообщили в Роскосмосе.

    Космонавты, возвращающиеся с Международной космической станции, испытывают перегрузки, которые ощущаются как увеличение веса их тела в восемь раз, передает Роскосмос/

    Во время спуска с МКС, особенно при баллистической траектории, перегрузка может достигать 8g.

    По словам специалистов, важна не только величина перегрузок, но и их направление: оно может быть поперечным – от груди к спине, либо продольным – от головы к тазу. Для проверки устойчивости космонавтов к подобным нагрузкам проводят специальные обследования с использованием центрифуги.

    Так, при вращениях по направлению грудь-спина космонавты выдерживают перегрузку 4g в течение одной минуты и 8g – 30 секунд. При нагрузках по направлению голова-таз испытания проходят с перегрузками 3g и 5g по полминуты на каждую.

    Общее время обследования составляет 60 минут, что позволяет оценить готовность и физическую устойчивость членов экипажа к реальным условиям возвращения на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот миссии Crew–11 Майк Финке отметил важность наличия аппарата УЗИ на борту космических кораблей.

    В середине января экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС досрочно из-за медицинского инцидента с одним из астронавтов.

    Между тем в НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после космических полетов.

