    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    30 января 2026, 11:05 • Новости дня

    Ростех анонсировал дебют РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

    Ростех решил показать новейшую РСЗО «Сарма» на оборонной выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде состоится международная премьера высокомобильной РСЗО «Сарма», способной выпустить полный залп за 18 секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Ростех впервые представит новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма» на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    По словам представителей корпорации, «Сарма» отличается высокой мобильностью: расчет способен занять огневую позицию всего за три минуты и покинуть ее за то же время.

    Индустриальный директор Бекхан Оздоев заявил: «Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем». Также комплекс использует как управляемые ракеты системы «Торнадо-С», так и новые типы боеприпасов, а полный залп можно произвести за 18 секунд.

    Система базируется на шасси с формулой 8х8, разгоняется до 95 км/ч по шоссе и имеет запас хода до 1000 км. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча», пусковая установка «Сармы» включает шесть направляющих при том же калибре 300 мм. Экипаж из трех человек может вести огонь, не покидая кабины, а также управлять машиной дистанционно с выносного пульта из укрытия.

    Комплекс предназначен для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов, обеспечивая эффективное выполнение боевых задач на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    28 января 2026, 09:02 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска получили на вооружение новые комплексы «Зубр», способные автоматически обнаруживать и сопровождать как крупные, так и малоразмерные беспилотники.

    Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

    Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

    Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

    Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.

    29 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии

    Вучич объявил о выделении 2,65% ВВП Сербии на оборону страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия направит 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, при этом более половины этих средств пойдут на развитие вооруженных сил, заявляют власти страны.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о рекордных расходах на оборону страны в размере 2,65% ВВП, передает РИА «Новости».

    Более 54% бюджета составят инвестиции в вооруженные силы, 32,5% предназначены для персональных расходов, остальная часть пойдет на оперативные нужды.

    Вучич отметил: «Думаю, что это достаточно говорит о том, каковы наши вложения в армию, потому что важно сохранить мир, а сохранить его можно только сдерживанием от потенциального нападения на нашу страну».

    В начале января Вучич сообщил также о планах за ближайшие полтора года удвоить обороноспособность армии, увеличить личный состав на 30% и повысить огневую мощь на 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета как стратегию национальной обороны.

    Ранее власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее возможное попадание на Украину. А Вучич анонсировал, что в конце марта в Сербии откроется крупный завод по производству дронов.

    29 января 2026, 05:10 • Новости дня
    Финская разведка заявила о сохранении производства вооружений в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная разведка Финляндии оценила способность российской оборонной промышленности поддерживать массовое производство вооружений в условиях конфликта, о чём сказано в обзоре ведомства на 2026 год.

    «Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объёмы выпуска продукции, отмечается там.

    Финская разведка считает, что накопленные запасы техники в случае прекращения боевых действий смогут обеспечить дальнейшее развитие Вооруженных сил России.

    В документе говорится, что экономическая ситуация в России не критична, и экономика страны способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримой перспективе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российское оружие было улучшено в 2025 году и как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ. При этом президент России Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    29 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Лавров объяснил посылы Запада о третьей мировой

    Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

    Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

    Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

    Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

    Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.


    28 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ

    В Хмельницкой области военкомат похитил настоятеля храма УПЦ Москальчука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоятель Свято-Покровского храма села Редвинцы Украинской православной церкви Максим Москальчук был задержан по пути на работу, после чего связь с ним пропала, сообщили в местной епархии.

    Настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Максим Москальчук был похищен сотрудниками военкомата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Хмельницкую епархию. Инцидент произошел утром 28 января, когда протоиерей направлялся на работу.

    По данным епархии, его задержали представители территориального центра комплектования (ТЦК), насильно изъяли у него телефон и против его воли увезли в Хмельницкое городское отделение военкомата. Сейчас с настоятелем нет связи, его местонахождение неизвестно.

    Епархия акцентирует внимание на незаконности действий военкомата и просит общественность обратить внимание на этот случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине.

    А июне 2025 года сотрудники военкомата в Одесской области похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

    Кроме того, в Дубенском районе Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали протоиерея УПЦ Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного.

    29 января 2026, 18:20 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о превышении полномочий в Минобороны на 300 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский гарнизонный военный суд начал слушания по делу полковника Захаренко и подполковника Баранова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе на 300 млн рублей.

    Дело в отношении сотрудников Министерства обороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова рассматривает Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС. По версии следствия, в 2021 году Захаренко и Баранов разработали техническое задание на поставку 760 комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» стоимостью почти 300 млн рублей. Однако в документации отсутствовало требование о наличии GSM-модуля, что привело к поставке изделий, не соответствующих условиям контракта.

    Также известно, что одно из коммерческих предприятий, проигравшее конкурс на поставку комплексов «Страж», неоднократно обращалось в Минобороны, надзорные органы и суды с жалобами на процедуру закупки и качество оборудования, добиваясь расторжения контракта с победителем конкурса.

    В материалах суда отмечается, что Баранов также обвиняется в получении взятки в размере около 1 млн рублей за содействие в подписании актов приемки оборудования. Захаренко инкриминируется финансирование экстремистской деятельности. Оба обвиняемых не признают вину, заявляя, что действовали строго в рамках законодательства и своих полномочий.

    Ранее в четверг в Петербурге задержали руководителя 178-го военного представительства Минобороны по делу о взятке. До этого Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, его близких и еще двух фигурантов дела превысила 180 млн рублей.

    29 января 2026, 09:30 • Новости дня
    Ростех сообщил о будущем применении МТУ-90М для прорыва фронта

    Ростех сообщил о будущем применении мостоукладчика МТУ-90М для прорыва фронта

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированный мостоукладчик МТУ-90М способен быстро создавать переправу для танков и спецтехники даже под обстрелом, что обеспечивает мобильность войск, сообщили в Ростехе.

    Редкие кадры работы универсального танкового мостоукладчика МТУ-90М были обнародованы концерном УВЗ, передает Ростех.

    Эта машина состоит на вооружении инженерных войск и предназначена для оперативного преодоления оврагов, рвов и рек в ходе боевых действий. МТУ-90М также может использоваться в спасательных операциях, что делает ее универсальным инструментом для армии.

    Трехсекционный мост длиной 20 метров выполнен из высокопрочной стали и способен выдержать нагрузку до 60 тонн. Его конструкция предусматривает возможность движения как гусеничной, так и колесной техники по щиткам, закрывающим пространство между балками. Это позволяет быстро развернуть переход для любой военной или спасательной техники.

    В Ростехе рассказали: «На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно».

    Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а защищенность машины соответствует уровню танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабины, а боевое отделение полностью герметично и оснащено средствами защиты от радиоактивного и химического заражения. Эти характеристики делают МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем.

    Напомним, накануне Ростех поставил в войска новые комплексы РЭБ «Зубр» для защиты от дронов.

    Ранее в России создали специальные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    29 января 2026, 17:32 • Новости дня
    FT: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

    Financial Times: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных, отмечают западные СМИ.

    Европейские союзники Украины намерены помочь стране снизить зависимость от разведданных США в ближайшие месяцы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. В начале 2025 года США временно останавливали обмен разведданными с Украиной, после чего европейские партнеры усилили поддержку Киева в этом направлении.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в январе, что Франция предоставляет Украине две трети всей информации разведки. Западные чиновники, интервьюированные изданием, считают, что в ближайшие месяцы европейская помощь позволит Киеву стать менее зависимым от американских данных.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений и разведданных Украине мешают урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО участвует в конфликте не только поставками техники, но и подготовкой военных специалистов на территории Британии, Германии, Италии и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

    А Британия уже прекратила делиться с США разведывательной информацией о судах в Карибском бассейне. До этого госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не прекращает обмен разведданными с украинской стороной.


