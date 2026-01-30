Ростех анонсировал дебют РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

Ростех решил показать новейшую РСЗО «Сарма» на оборонной выставке в Эр-Рияде

Tекст: Мария Иванова

Ростех впервые представит новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма» на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал Ростеха.

По словам представителей корпорации, «Сарма» отличается высокой мобильностью: расчет способен занять огневую позицию всего за три минуты и покинуть ее за то же время.

Индустриальный директор Бекхан Оздоев заявил: «Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем». Также комплекс использует как управляемые ракеты системы «Торнадо-С», так и новые типы боеприпасов, а полный залп можно произвести за 18 секунд.

Система базируется на шасси с формулой 8х8, разгоняется до 95 км/ч по шоссе и имеет запас хода до 1000 км. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча», пусковая установка «Сармы» включает шесть направляющих при том же калибре 300 мм. Экипаж из трех человек может вести огонь, не покидая кабины, а также управлять машиной дистанционно с выносного пульта из укрытия.

Комплекс предназначен для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов, обеспечивая эффективное выполнение боевых задач на поле боя.

