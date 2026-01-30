В Москве повторили рекорд высоты сугробов за тридцать лет

Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

Tекст: Мария Иванова

В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, ПОВТОРЁН!».

В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, а в Волоколамске – 62 см.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

