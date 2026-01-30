Daily Telegraph сообщил о прибытии «ядерного нюхача» США в Британию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, совершил посадку на авиабазе британских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк, передает РИА «Новости».

Daily Telegraph отмечает, что этот самолет, прозванный «ядерный нюхач», прибыл на фоне растущей напряженности между США и Ираном.

Издание связывает прибытие самолета с предположениями о возможных ударах США по иранским объектам, однако источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что его присутствие не всегда означает немедленные военные действия. Причина последнего прибытия WC-135R в Британию пока не раскрыта.

В материале напоминается, что в июне 2025 года США уже наносили удары по иранским ядерным объектам и тогда аналогичный самолет был переброшен на Ближний Восток за несколько дней до атак. По словам источника издания, WC-135R регулярно выполняет миссии по всему миру по поручению ООН, наблюдая за соблюдением договоров об испытаниях ядерного оружия. Ранее самолет собирал пробы воздуха в различных регионах, включая Индийский океан, Средиземное море и полярные области.

Дипломатические источники в Европе сообщили Telegraph, что пока неясно, нанесут ли США удар по Ирану, но не исключили такую возможность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

США перевели часть эмиров «Исламского государства*» (организация запрещена в России) из Сирии в Ирак.

США нарастили военную группировку у границ Ирана на фоне обсуждения возможного удара.