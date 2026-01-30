Володин напомнил о вступающих в силу законах в феврале

Володин напомнил об индексации пособий и выплат в феврале

Tекст: Вера Басилая

Более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6% с первого февраля, сообщил в Max Володин.

Размер материнского капитала вырастет до 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 234,3 тыс. рублей на второго. Если семья не получала сертификат на первого ребенка, при рождении второго она получит 963,2 тыс. рублей.

Также вырастут пособия при рождении или усыновлении ребенка, по уходу за ним до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты женщинам со званием «Мать-героиня». Дополнительно увеличатся выплаты к пенсии ветеранам, гражданам с инвалидностью и пособие по безработице. Все средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Права покупателей при возврате товаров ненадлежащего качества теперь защищены лучше: потребитель сможет требовать разницу между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора.

Вступает в силу закон, который расширяет полномочия МИД России по аккредитации представителей дипломатического корпуса и закрепляет статус Российского Красного Креста.

Кроме того, расширяются полномочия правительства России в сфере электроэнергетики, уточняются понятия в отраслевом законодательстве и вводится «программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса», которую будут утверждать высшие органы субъектов РФ.

С 6 февраля саморегулируемая организация в сфере финансового рынка сможет самостоятельно размещать средства компенсационного фонда только во вклады и на банковские счета в системно значимых банках при соблюдении установленных условий.

Напомним, единовременное пособие при рождении ребенка в России увеличится до 28,5 тыс. рублей с 1 февраля.

Министерство труда и социальной защиты анонсировало индексацию более 40 видов выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с начала февраля.

Парламент одобрил изменения для дополнительных выплат и расширения пенсионных прав многодетным семьям.

Госдума заявила о скором начале обсуждения закона для усиления контроля за деятельностью иностранных агентов.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!