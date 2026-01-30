Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

Tекст: Вера Басилая

Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

«Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».