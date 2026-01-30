Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Ложные «эстонские» НПО, ложные «эстонские» СМИ по одному ложному эстонскому адресу, – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии. – О каких ценностях мы должны разговаривать с Брюсселем, когда имеем дело с международными мошенническими схемами?!».

«В течение четырех лет Грузия проявляет добрую волю и обеспечивает выполнение установленных Брюсселем правил по исключению обхода санкций против России. В «знак благодарности» Грузия получает схемы обхода установленных ею правил», – заявил он.

По словам Шалвы Папуашвили, по адресу этого заброшенного строения официально зарегистрированы грузинские НПО «Международная прозрачность» и «Европейская орбита», а также СМИ «Публика», «Табула» и «On.ge».

«Ищут возможности, чтобы не спрашивая народ Грузии, оказывать влияние на страну, вкладывая деньги в политику», – сказал председатель парламента Грузии, демонстрируя в эфире и документы о регистрации данных грузинских субъектов в Эстонии.

«Вот как ведет себя Эстония против Грузии. Это заброшенное разрушенное здание рядом с железнодорожными путями. Эти НПО имеют эстонские, а не грузинские идентификационные номера. Не знаю, какой правовой статус они получили там», – отметил Шалва Папуашвили.

По его словам, заброшенный дом находится в Таллине, и одна из НПО – «Международная прозрачность» зарегистрировалась по этому адресу в то время, когда премьер-министром Эстонии была нынешняя еврокомиссар Кая Каллас, которая «должна объясниться, как в Эстонии формируются такие мошеннические схемы по регистрации ложных организаций для, с большой долей вероятности, отмывания денег и незаконных финансовых политических вливаний».

«Все это – схемы Евросоюза по поиску политического влияния на Грузию, ранее анонсированные (еврокомиссаром) Мартой Кос», – заявил он.

«Ненависть, насилие, мошеннические схемы финансирования – вот во что превратили сегодня «проевропейскость», – заявил Шалва Папуашвили.

Накануне стало известно, что Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.