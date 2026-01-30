Lockheed Martin раскрыла применение дрона RQ-170 Sentinel в Венесуэле

Tекст: Дмитрий Зубарев

США применили широкий спектр военной техники, включая шпионский дрон RQ-170 Sentinel и истребители F-35 и F-22, в операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Lockheed Martin Джеймса Теклета, опубликованное на портале War Zone.

По его словам, «в недавней операции «Абсолютная решимость» были задействованы истребители F-35 и F-22, беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel, оснащенные технологией малозаметности, и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех выполнения задачи».

Издание отмечает, что после проведения операции 3 января появились видеозаписи, на которых, предположительно, были запечатлены беспилотники RQ-170 Sentinel, приземляющиеся на базе ВВС США в Пуэрто-Рико. Кроме того, на опубликованных фотографиях с операции был замечен военнослужащий с нашивкой в форме силуэта этого дрона.

Точная задача, которую выполнял RQ-170 Sentinel в ходе операции, остается неизвестной. Однако War Zone предполагает, что дрон обеспечивал США оперативную информацию о перемещениях главы Венесуэлы Николаса Мадуро до и во время операции, а также использовался для наблюдения за военными объектами страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что попытки Соединенных Штатов поменять режимы в других странах почти всегда приводят к негативным последствиям.

Вице-президент Вэнс в Конгрессе отклонил предложение запретить действия вооруженных сил США против Венесуэлы.

Власти Венесуэлы впервые после атаки американских войск освободили троих граждан США.