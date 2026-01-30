  • Новость часаЭстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по городам Украины
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Предложена частичная приватизация «Почты России»
    30 января 2026, 09:50 • Новости дня

    Вирусолог сообщил о быстрых мутациях вируса Нипах у летучих мышей

    Ученый Никитин рассказал о стремительных мутациях вируса Нипах у летучих мышей

    Tекст: Мария Иванова

    Вирус Нипах быстро мутирует в организмах летучих мышей, однако из-за особенностей передачи риск пандемии пока оценивается как минимальный, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

    Мутации вируса Нипах в организме летучих мышей происходят с большой скоростью, но угроза широкой пандемии на данный момент минимальна, сообщил профессор Николай Никитин с кафедры вирусологии МГУ, передает ТАСС.

    «Мутации в природном резервуаре – летучих мышах – происходят с бешенной скоростью. При этом получаются различные варианты вируса, которые могут иметь разные свойства. Но риски следующей пандемии пока минимальны», – подчеркнул ученый.

    По словам Никитина, вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем: заражение происходит через слюну, кровь или другие жидкости организма, что значительно ограничивает масштаб его распространения. Большинство случаев передачи от человека к человеку фиксируются лишь среди родственников и медицинских работников, которые постоянно контактируют с больными.

    Эксперт отметил, что основным источником заражения среди людей остается употребление сока финиковой пальмы, который был загрязнен инфицированными летучими мышами. В отдельных случаях, например на Филиппинах и в Бангладеш, регистрировали заражения через мясо, в том числе конину.

    Никитин объяснил, что если вирус приобретет способность передаваться воздушно-капельным путем, как коронавирус, это может изменить ситуацию, однако на это потребуется очень много времени из-за редких и ограниченных вспышек. В настоящее время, по данным Роспотребнадзора, в России риска распространения вируса нет, поскольку переносчики – летучие мыши рода Pteropus – обитают только в тропических и субтропических странах.

    Ранее в пятницу ВОЗ сообщила о возможности бессимптомного течения вируса Нипах.

    Туристам рекомендовали не пить свежевыжатые соки в тропиках из-за риска заражения вирусом Нипах.

    По состоянию на четверг в России не зафиксированы завозные случаи вируса Нипах.

    29 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Якушев: При поддержке «Единой России» построено более 1,7 тыс. школ

    Tекст: Вера Басилая

    При поддержке «Единой России» построено 1714 школ на 1 млн мест, из них 80 школ сдали в 2025 году, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Строительство новых 1714 школ при поддержке «Единой России» позволило создать 1 млн мест для учащихся, следует из сообщения в Telegram-канале партии.

    Владимир Якушев отметил, что в 2025 году было введено 80 школ, рассчитанных почти на 67 тыс. детей.

    Секретарь Генсовета подчеркнул, что новые объекты возводятся по единым стандартам комфорта и безопасности.

    Он уточнил, что единые подходы к строительству и ремонту образовательных учреждений реализуются в сотрудничестве с Министерством просвещения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 14:30 • Новости дня
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Капитан второго ранга Владимир Никитин стал фигурантом уголовного дела о получении денег за беспрепятственное подписание документов по гособоронзаказу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило причастность военного к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой фирмы. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, необходимой для государственного оборонного заказа.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Фигурант уже заключен под стражу.

    Ранее в суде началось рассмотрение дела экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова, признавшего получение 7 млн рублей от сотрудников.

    29 января 2026, 23:01 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    29 января 2026, 20:59 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    У губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка после аварии.

    «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.

    Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.

    29 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, заявил сдавшийся в плен темнокожий наемник Даниэль Жарков.

    Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих, сказал Жарков, передает ТАСС.

    Группировка использует радиочастоты для устрашения противника, казал он.

    «Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — заявил пленный.

    Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а подвергать их допросу и немедленному уничтожению. По словам боевика, украинская сторона старается неукоснительно следовать этой жестокой инструкции. Ранее сам Жарков признался в убийстве российского военного.

    Ранее посольство России в Австралии возмутилось эфиром телеканала Sky News Australia с с «Азова». В дипмиссии указали, что канал проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 21:56 • Новости дня
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в квартире найдены документы с его фотографией на разные имена, сообщает газета Corriere della Sera.

    Тело 54-летнего банкира Александра Адарича было найдено под окнами дома в Милане, передает РИА «Новости».

    Как сообщает Corriere della Sera, квартира на пятом этаже, где предположительно произошло преступление, арендовалась на чужое имя как туристическое жилье. Внутри помещения полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, но оформленных на разные имена и гражданства.

    По данным издания, Адарич прибыл в Милан 23 января, предположительно, для заключения делового соглашения. Тело мужчины нашли под окнами квартиры, а полиция рассматривает его гибель как возможное убийство. По словам следователей, на видеозаписях с камер видно, что вскоре после инцидента из здания выходили как минимум два неизвестных. Консьерж дома рассказала, что после происшествия во двор спустился человек, который спросил на английском «Что произошло?» и затем ушел.

    Украинские СМИ указывают, что Адарич ранее занимал должности в руководстве «Приватбанка», «УкрСиббанка», владел «Евробанком» и «Фидобанком», а на момент смерти работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate и был связан с фондом Fondazione Casa Ucraina в Барселоне.

    Ранее тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.

    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    29 января 2026, 21:36 • Новости дня
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным.

    Куртка была вручена Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в октябре 2022 года – тогда президент России лично накинул ее на плечи гостя, передает РИА «Новости».

    Путин, провожая гостя после переговоров в Кремле, с улыбкой поинтересовался судьбой этого предмета гардероба, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Шейх рассказал Путину, что в ходе нынешнего визита специально взял с собой эту куртку для январской погоды в столице.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России.

    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    29 января 2026, 17:12 • Новости дня
    @ economy.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генераторы, переданные в качестве гуманитарной помощи Грузией Украине в конце 2025 года, продают на черном рынке, сообщила телекомпания «Имеди» в четверг.

    Телекомпания публикует фотографии отправленных генераторов, которые размещены на сайтах на Украине с соответствующими предложениями купить их.

    «Продали родину, чего им генераторами не поторговать», «Миллионы сделали на войне, а людей им не жалко» – такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей в Грузии под сообщением телекомпании.

    «Фонд развития энергетики Грузии» по решению правительства страны закупил и отправил на Украину месяц назад девять генераторов на сумму в полтора миллиона лари – более 550 тыс. долларов.

