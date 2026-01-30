  • Новость часаЭстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по городам Украины
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Предложена частичная приватизация «Почты России»
    30 января 2026, 08:48 • Новости дня

    Участницу инсценировки похищения подростка в Красноярске обвинили в мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительнице Сургута предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере после инсценировки похищения красноярского школьника, сообщил Следственный комитет России.

    Девушке 18 лет, ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Центральный райсуд Красноярска отправил фигурантку под стражу до 22 марта. Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд принял решение об аресте.

    Следствие полагает, что основную часть похищенных средств передали неустановленному курьеру. Сама девушка, согласно материалам дела, оставила себе только 31 тыс. рублей.

    В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что фигурантка не признает своей вины в хищении подростка.

    Ранее сообщалось, что в отношении 18-летней жительницы Сургута завели уголовное дело о похищении подростка в Красноярске.

    Напомним, на сопровождавшую пропавшего подростка в Красноярске девушку повлияли мошенники.

    29 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Якушев: При поддержке «Единой России» построено более 1,7 тыс. школ

    Tекст: Вера Басилая

    При поддержке «Единой России» построено 1714 школ на 1 млн мест, из них 80 школ сдали в 2025 году, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Строительство новых 1714 школ при поддержке «Единой России» позволило создать 1 млн мест для учащихся, следует из сообщения в Telegram-канале партии.

    Владимир Якушев отметил, что в 2025 году было введено 80 школ, рассчитанных почти на 67 тыс. детей.

    Секретарь Генсовета подчеркнул, что новые объекты возводятся по единым стандартам комфорта и безопасности.

    Он уточнил, что единые подходы к строительству и ремонту образовательных учреждений реализуются в сотрудничестве с Министерством просвещения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Комментарии (10)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    Комментарии (60)
    29 января 2026, 14:30 • Новости дня
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Капитан второго ранга Владимир Никитин стал фигурантом уголовного дела о получении денег за беспрепятственное подписание документов по гособоронзаказу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие установило причастность военного к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой фирмы. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, необходимой для государственного оборонного заказа.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Фигурант уже заключен под стражу.

    Ранее в суде началось рассмотрение дела экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова, признавшего получение 7 млн рублей от сотрудников.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 23:01 • Новости дня
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    Комментарии (12)
    29 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах

    Хинштейн рассказал о переломах ребер, позвоночных отростков и бедренной кости

    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    У губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка после аварии.

    «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.

    Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, заявил сдавшийся в плен темнокожий наемник Даниэль Жарков.

    Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих, сказал Жарков, передает ТАСС.

    Группировка использует радиочастоты для устрашения противника, казал он.

    «Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — заявил пленный.

    Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а подвергать их допросу и немедленному уничтожению. По словам боевика, украинская сторона старается неукоснительно следовать этой жестокой инструкции. Ранее сам Жарков признался в убийстве российского военного.

    Ранее посольство России в Австралии возмутилось эфиром телеканала Sky News Australia с с «Азова». В дипмиссии указали, что канал проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 21:56 • Новости дня
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича

    Тело украинского банкира Адарича найдено под окнами дома в Милане

    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в квартире найдены документы с его фотографией на разные имена, сообщает газета Corriere della Sera.

    Тело 54-летнего банкира Александра Адарича было найдено под окнами дома в Милане, передает РИА «Новости».

    Как сообщает Corriere della Sera, квартира на пятом этаже, где предположительно произошло преступление, арендовалась на чужое имя как туристическое жилье. Внутри помещения полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, но оформленных на разные имена и гражданства.

    По данным издания, Адарич прибыл в Милан 23 января, предположительно, для заключения делового соглашения. Тело мужчины нашли под окнами квартиры, а полиция рассматривает его гибель как возможное убийство. По словам следователей, на видеозаписях с камер видно, что вскоре после инцидента из здания выходили как минимум два неизвестных. Консьерж дома рассказала, что после происшествия во двор спустился человек, который спросил на английском «Что произошло?» и затем ушел.

    Украинские СМИ указывают, что Адарич ранее занимал должности в руководстве «Приватбанка», «УкрСиббанка», владел «Евробанком» и «Фидобанком», а на момент смерти работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate и был связан с фондом Fondazione Casa Ucraina в Барселоне.

    Ранее тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке

    Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке

    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным.

    Куртка была вручена Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в октябре 2022 года – тогда президент России лично накинул ее на плечи гостя, передает РИА «Новости».

    Путин, провожая гостя после переговоров в Кремле, с улыбкой поинтересовался судьбой этого предмета гардероба, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Шейх рассказал Путину, что в ходе нынешнего визита специально взял с собой эту куртку для январской погоды в столице.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16

    Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 17:12 • Новости дня
    СМИ: Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    СМИ: Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    @ economy.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генераторы, переданные в качестве гуманитарной помощи Грузией Украине в конце 2025 года, продают на черном рынке, сообщила телекомпания «Имеди» в четверг.

    Телекомпания публикует фотографии отправленных генераторов, которые размещены на сайтах на Украине с соответствующими предложениями купить их.

    «Продали родину, чего им генераторами не поторговать», «Миллионы сделали на войне, а людей им не жалко» – такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей в Грузии под сообщением телекомпании.

    «Фонд развития энергетики Грузии» по решению правительства страны закупил и отправил на Украину месяц назад девять генераторов на сумму в полтора миллиона лари – более 550 тыс. долларов.

    Комментарии (8)
    Главное
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    В Госдуме обвинили ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Куба осудила американскую блокаду поставок топлива
    Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta
    Московский суд запретил скачивать из Apple Music песни про Буратино
    В России начали составление «Словаря школьника»