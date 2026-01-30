Биткойн потерял почти 9% стоимости за одну ночь

Биткойн потерял почти 9% стоимости впервые с ноября

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткойна ночью снизилась почти на 8,7%, опустившись до 81,118 тыс. долларов, передает ТАСС.

Согласно данным Binance, криптовалюта достигла этой отметки впервые с 21 ноября 2025 года. К 8.10 по московскому времени снижение замедлилось, и биткойн торговался на уровне 83 тыс. долларов, что на 6% меньше предыдущих показателей.

Ethereum также заметно просел, его цена снизилась на 7,08%, до 2 750,85 долларов. По информации Coinglass, за последние сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 267 тыс. трейдеров на общую сумму свыше 1,68 млрд долларов. Из этой суммы на биткойн пришлось 779,76 млн долларов ликвидаций, а крупнейший ордер на ликвидацию был размещен на площадке HTX в паре BTC-USDT стоимостью 80,57 млн долларов.

Почти 1,57 млрд долларов ликвидаций пришлось на длинные позиции, и еще 117,71 млн – на короткие. По данным Coinmarketcap, капитализация мирового рынка криптовалют на момент публикации составляла 2,82 трлн долларов. На биткойн приходится 1,655 трлн долларов (58,7% общего объема), на Ethereum – 331,446 млрд долларов (11,8%).

Ликвидация криптовалюты означает, что биржа автоматически закрывает торговую позицию трейдера при использовании кредитного плеча, если убытки превышают размер начального вклада. Это позволяет защитить как самого трейдера от возникновения долга, так и биржу – от финансовых рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Росконгресса ианее отметили возможные резкие потрясения мировой экономики, в том числе обвал рынка криптовалют в 2026 году.

В ноябре прошлого года Биткоин подешевел на 4,5% и установил новый антирекорд.