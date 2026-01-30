Голы Капризова и Юрова принесли победу «Миннесоте» над «Калгари»

Капризов и Юров принесли «Миннесоте» победу над «Калгари» со счётом 4:1

Tекст: Мария Иванова

«Миннесота Уайлд» одержала уверенную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости».

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Миннесоты» голами отметились Данила Юров, Винни Хиностроза, Мэтт Болди и Кирилл Капризов, который также сделал результативную передачу.

Юров открыл счет на третьей минуте, а Капризов отличился уже в концовке, забросив шайбу на пятьдесят восьмой минуте. В активе Капризова теперь 66 очков (29 голов и 37 передач) в 55 встречах этого сезона, у Юрова – 20 очков (8 голов и 12 передач) в 48 матчах. Юров забил с передачи Владимира Тарасенко, у которого по итогам 48 игр 29 результативных действий.

Из российских хоккеистов «Калгари» Ян Кузнецов и Матвей Гридин сыграли, но результативных действий не совершили. У гостей единственную шайбу забросил Морган Фрост. «Миннесота» благодаря этой победе закрепилась на втором месте Центрального дивизиона Западной конференции с 72 очками, а «Калгари» с 48 очками остался на седьмой позиции Тихоокеанского дивизиона, проиграв уже пятый матч подряд.

Следующий матч «Миннесота» проведет 1 февраля на выезде с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» примет «Сан-Хосе Шаркс». В других матчах игрового дня «Сент-Луис Блюз» дома одолел «Флориду Пантерз» со счетом 5:4, а «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в овертайме – 4:3. Павел Бучневич из «Сент-Луиса» отличился двумя голевыми передачами.

