В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией

В России начали применять индивидуальную фаготерапию против инфекций

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые разработали новый способ борьбы с внутрибольничными инфекциями, передает РИА «Новости».

Метод основан на ингаляциях с использованием бактериофагов – вирусов, уничтожающих бактерии. Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), академик РАН Андрей Гречко заявил: «Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии».

Гречко отметил, что после пандемии COVID-19 и начала спецоперации на Украине в стране выросла устойчивость микробов к антибиотикам. По его словам, каждый десятый случай внутрибольничной инфекции связан с антибиотикорезистентностью, а в амбулаторной практике это затрагивает миллионы пациентов.

Новая технология позволяет быстро создавать индивидуальные фаговые комплексы с учетом конкретного «бактериального пейзажа». Безопасность и эффективность метода уже подтверждены на значительной выборке пациентов в реанимациях. По оценке Гречко, данный подход будет не только доступнее, но и дешевле антибиотиков.

Внедрение персонализированной фаготерапии в масштабах всей страны может начаться уже в 2027 году. По словам Гречко, партнер центра – Научно-производственный центр «Микромир» – обладает самой крупной в мире коллекцией бактериофагов, включающей свыше 1000 штаммов, и впервые в России создана нормативная база для индивидуального использования таких препаратов.

Академик добавил, что в будущем врачи смогут на основе анализов выписывать пациентам персональные рецепты с нужными бактериофагами. Готовый препарат будет оперативно изготавливаться в производственной аптеке, что, по мнению Гречко, открывает новые возможности для медицины России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проводил клинические исследования инъекционной формы препарата «Фтортиазинон» для лечения устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

ЦНИИ эпидемиологии создал быстрый тест для диагностики энтеровирусных инфекций.

Между тем в прошлом году в европейских больницах выявили массовое распространение устойчивого грибка, смертность от которого может достигать 62% среди инфицированных пациентов.