ВОЗ сообщила о возможности бессимптомного течения вируса Нипах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заболевание, вызванное вирусом Нипах, может протекать бессимптомно, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ВОЗ в Женеве Тарика Жазаревича. Он отметил: «Инфекция вируса Нипах у человека вызывает широкий спектр клинических проявлений – от бессимптомной инфекции до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита».

ВОЗ уточняет, что вирус Нипах является зоонозным и передается человеку от животных, но также возможна передача через зараженную пищу или при прямом контакте между людьми, в том числе в медицинских учреждениях.

В середине января власти штата Западная Бенгалия сообщили о случаях заражения вирусом среди медицинских работников. Пострадавшие помещены в изолятор больницы Барасата и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте заболеваемости, власти Индии новых случаев не подтверждали.

На фоне сообщений о случаях заболевания страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили меры санитарного надзора. ВОЗ считает вирус Нипах одним из самых опасных в мире – вакцины и специфического лечения от него не существует.

Среди симптомов отмечают лихорадку и тяжелое поражение мозга – энцефалопатию, а уровень летальности может достигать 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, а заражение у людей чаще связано с употреблением инфицированных фруктов или контактом с животными. Передача по воздуху практически не происходит – вирус требует прямого контакта с биологическими жидкостями инфицированных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах из-за его высокой летальности и отсутствия эффективного лечения.

В Индии зарегистрировали пять случаев заражения этим вирусом.

The Daily Mail сообщила о вспышке неизлечимого вируса Нипах в Индии.