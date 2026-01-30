  • Новость часаЭстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по городам Украины
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Москалькова сообщила о ходе переговоров по возвращению курян из плена
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Предложена частичная приватизация «Почты России»
    30 января 2026, 06:15 • Новости дня

    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    27 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом суточном рекорде осадков в Москве

    Синоптик Леус сообщил о рекордных снегопадах и сугробах в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В течение одной ночи в Москве выпало 11 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для 27 января и составило 21% месячной нормы, сообщил синоптик Михаил Леус

    В Москве за ночь на вторник установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, что составляет около 21% от месячной нормы января. Это превышает прежний рекорд для 27 января, установленный в 1995 году, когда выпало 10,6 мм.

    Как отметил синоптик Михаил Леус, «точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, так как снегопады в течение дня продолжаются». На других метеостанциях мегаполиса также зафиксированы высокие показатели: от 11 мм на Балчуге до 12 мм в Тушино. Снежный покров в Москве за минувшие сутки вырос на 11 см и достиг 41 см высоты по данным ВДНХ.

    В Подмосковье максимальное количество осадков отмечено в Шереметьево, Клину и Ново-Иерусалиме – по 16 мм. В Новой Москве в Михайловском высота сугробов достигла 50 см – это самый высокий показатель по региону. В ряде других областей ЦФО высота сугробов местами доходит до 56 см.

    Рекорды фиксируют и в других городах: в Переславле-Залесском (Ярославская область) за ночь выпало 12 мм осадков – это превышает предыдущий рекорд, державшийся с 1983 года.

    Синоптики отмечают, что снегопады продолжаются, и метеорологам, вероятно, вскоре придётся обновлять данные о погодных рекордах.

    Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Снегопад повлиял на резкий рост цен на такси. В аэропорту Шереметьево ограничивали прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    27 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Врач предупредила о вреде тонального крема и пудры в холода

    Врач Зейналова призвала не использовать тональный крем и пудру в холода

    Tекст: Вера Басилая

    Макияж с плотными тональными средствами может усилить сухость и раздражение кожи из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещениях, рассказала врач-дерматолог, врач-миколог Александра Зейналова.

    Дерматолог Александра Зейналова рассказала, что использование тонального крема и пудры в морозную погоду может нанести вред коже, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, зимой активность сальных желез снижается, гидролипидный барьер становится уязвимым, а кожа сталкивается с сухостью и шелушением из-за потери влаги и ухудшения кровообращения.

    Зейналова пояснила, что матовые и стойкие тональные кремы содержат спирты и абсорбенты, которые дополнительно высушивают кожу на морозе, а плотные текстуры препятствуют естественному увлажнению. Пудра, по ее словам, также может усилить охлаждение и пересушить кожу, особенно если наносится поверх плотного макияжа.

    Врач предупредила, что постоянное нанесение макияжа зимой может привести к раздражению, покраснению, обострению розацеа и воспалениям из-за нарушения защитных функций кожи. Она рекомендовала использовать увлажняющие средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами, а также выбирать BB- и CC-кремы с питательными компонентами вместо матирующих текстур.

    От пудры зимой Зейналова советует отказаться или использовать ее минимально, предпочитая рассыпчатые минеральные варианты без талька, а макияж снимать мягкими средствами без спирта. Для восстановления кожи она рекомендует увлажняющие и питательные маски раз в неделю. По словам врача, в холодное время года лучше отказаться от чрезмерного макияжа в пользу защиты и ухода.

    Ранее врач рассказала, что резкое похолодание может привести к спазму сосудов, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    28 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную и снежную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода, местами пройдет снег, возможно усиление осадков, передает ТАСС. На дорогах прогнозируется гололедица, а температура воздуха днем опустится до минус 7 – минус 5 градусов. По информации Гидрометцентра России, ночью в четверг столбики термометров могут показать до минус 11 градусов.

    Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погода будет схожей: днем температура ожидается в диапазоне от минус 10 до минус 5 градусов, а ночью возможны похолодания до минус 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    28 января 2026, 08:12 • Новости дня
    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Синоптик Тишковец: В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Существенные осадки зафиксированы в Москве за сутки: на отдельных метеостанциях выпало около 10-11 мм, что составляет 20% январской нормы.

    В Москве за последние сутки выпало 20% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице зафиксировано 10 мм осадков, столько же выпало в Тушино, а на Балчуге – 11 мм. Это соответствует пятой части среднемесячного значения для января.

    В отдельных районах Подмосковья объем осадков оказался еще выше. Так, на юге региона местами выпала половина от месячной нормы: в Кашире за сутки зафиксировано 20 мм, в Черустях и Серпухове – по 15 мм, хотя для этих населенных пунктов месячная норма составляет 42 мм и 39 мм соответственно. В Коломне выпало 14 мм, в Волоколамске – 12 мм, а в Наро-Фоминске – 11 мм, что также сопоставимо с 40-44 мм обычной январской нормы.

    Синоптики отмечают, что такая интенсивность осадков для января является необычной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду.

    За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.


    29 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    29 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    29 января 2026, 09:26 • Новости дня
    Минтранс: Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в Минтрансе РФ.

    В Минтрансе заявили: «Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию», передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что на территории всех четырех воздушных гаваней дежурят представители Росавиации и Ространснадзора, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий. Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе, чтобы избежать сбоев и задержек рейсов.

    Ранее москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    В Росавиации сообщили, что ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве снегопады привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    30 января 2026, 08:33 • Новости дня
    Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве

    Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

    В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

    На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

    Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

    В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

    В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

    В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

    Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.

    30 января 2026, 10:59 • Новости дня
    В Москве повторили рекорд высоты сугробов за тридцать лет

    Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 61 сантиметра, что повторяет рекорд 1994 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

    В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, ПОВТОРЁН!».

    В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, а в Волоколамске – 62 см.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

     Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве. Январь стал самым снежным за последние 200 лет.

