  • Новость часаЭстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по городам Украины
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Москалькова сообщила о ходе переговоров по возвращению курян из плена
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Предложена частичная приватизация «Почты России»
    30 января 2026, 05:45 • Новости дня

    Times сообщила о планах Британии внести КСИР в перечень запрещенных организаций

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией, пишет Times.

    Законопроект, который позволит включить КСИР в перечень запрещенных организаций, будет внесен в парламент Британии в течение года, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    По данным издания, инициатива исходит от правительства страны, однако не встречает единогласной поддержки среди британских ведомств. МИД Британии и служба внешней разведки МИ-6, по информации газеты, выступили против внесения КСИР в черный список. Ведомства опасаются, что подобный шаг приведет к разрыву дипломатических связей между Лондоном и Тегераном, а также к возможной высылке британских дипломатов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам, пишет The Guardian.

    Стармер заявил, что отношения Британии и Китая находятся «в хорошем, прочном состоянии», передает The Guardian. По его словам, диалог был продуктивным и принес конкретные результаты, что важно для национальных интересов Британии.

    Стармер отметил: «Мы провели очень хорошую, продуктивную встречу с реальными, конкретными результатами, это действительно укрепило отношения, и это в национальных интересах, потому что здесь, в Китае, как во второй по величине экономике мира, есть огромные возможности, и поэтому у нас такая большая бизнес-делегация». Политик подчеркнул, что обсуждались вопросы расширения доступа к этим возможностям и выгоды для британцев.

    Особое внимание стороны уделили снижению пошлин на виски, безвизовым поездкам в Китай, а также обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Кроме того, Стармер сообщил, что поднял на встрече дело Джимми Лая – бывшего гонконгского медиамагната и гражданина Британии, осужденного в декабре по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая развивать партнерство с Британией.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана

    Песков заявил о риске хаоса в регионе при применении силы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы способно привести к хаосу в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль по-прежнему выступает за сдержанность и отказ от силового разрешения конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков напомнил, что Россия призывает все стороны избегать применения силы и сосредоточиться на дипломатических инструментах.

    «Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», – заявил Песков.

    Он также отметил, что переговорный потенциал по иранскому вопросу «далеко не исчерпан», и любые силовые действия способны привести к дестабилизации и хаосу в регионе. По словам Пескова, главной задачей должно стать использование всех возможностей для диалога и поиска мирных решений.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 12:34 • Новости дня
    В британских ВМС ужесточили нормы потребления алкоголя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые ограничения на потребление алкоголя вводят в ВМС Великобритании в рамках мер «по снижению оперативных рисков» в интересах охраны здоровья, сообщила газета The Times.

    Новое ограничение на потребление алкоголя вводится в ВМС Британии, передает ТАСС. Теперь морякам разрешено употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю – это примерно 420-560 мл крепких напитков, 1,25-1,75 литра вина или 3,5-4,6 литра пива. Предыдущее разрешённое количество составляло 21 единицу в неделю.

    Кроме того, как минимум два дня в неделю военнослужащие должны полностью воздерживаться от алкоголя, что соответствует целевым показателям правительства в области здравоохранения. Новые меры направлены на снижение оперативных рисков и сохранение здоровья персонала.

    По данным официального доклада, подготовленного на основе рекомендаций военных врачей, употребление алкогольных напитков в британских ВМС остаётся одной из серьёзных проблем. В 2023 году 55% военнослужащих ВМС употребляли алкоголь в чрезмерных количествах, сейчас этот показатель снизился до 48%. В документе отмечается: «Эти цифры подчеркивают острую необходимость более строгого подхода к алкоголю для защиты персонала, повышения оперативной эффективности и снижения рисков для оперативной деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии ввели запрет на длительное пребывание в ресторанах после еды.

    Ранее пьяные британские офицеры устроили драку с полицией в Латвии. А военнослужащие НАТО подрались с полицией в Литве.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 00:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

    Обозреватель FT Паркер: Си Цзиньпин признался, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин признался, что болеет за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», пишет обозреватель Financial Times Джордж Паркер.

    Также Си Цзиньпин заявил, что интересуется тремя другими командами: «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Паркер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Стармер был ошеломлен».

    Sky News сообщал, что Стармер вручил Си Цзиньпину футбольный мяч с матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» Английской премьер-лиги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине прошли переговоры лидеров Китая и Британии. Премьер Британии заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное присутствие США в регионе Персидского залива усилится в ближайшие дни, при этом обсуждается возможное новое решение по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

    Завершение наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Axios.

    В материале отмечается, что подготовка американских сил в районе Персидского залива находится на завершающей стадии. Один из американских чиновников сообщил порталу, что «в данный момент задача заключается в подготовке, но все выглядит так, будто президент [США Дональд Трамп] примет еще одно решение по Ирану в ближайшие дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Reuters: Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов евроблока.

    Ограничения затронули как физических лиц, так и компании, связанные с поддержкой протестов и взаимодействием с Россией, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства подчеркивается, что санкции стали реакцией на продолжающиеся беспорядки в Иране и активную поддержку Тегераном политики России.

    Напомним, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек, а также повреждены сотни школ, мечетей и автомобилей полиции.

    На севере Ирана в провинции Гилян задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне с американской армадой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти объявили о принятии на вооружение новейших беспилотников и подготовке к обороне на фоне угроз со стороны Вашингтона.

    Тегеран намерен защищать страну от любых атак, несмотря на продолжающиеся дипломатические попытки избежать эскалации конфликта, пишет Al Jazeera.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что глава ведомства Аббас Арагчи отправится в Турцию для проведения важных переговоров.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отправке к берегам Ирана «армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

    В ответ иранская армия отчиталась о получении 1000 новых стратегических дронов, включая аппараты-камикадзе, а также разведывательные и боевые беспилотники.

    Член иранской переговорной группы Казем Гарибабади обозначил жесткую позицию властей.

    «Приоритет Тегерана в настоящее время – не вести переговоры с США, а иметь 200-процентную готовность защищать нашу страну», – указал он.

    Также Гарибабади отметил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается через посредников, но Иран учитывает опыт прошлых атак.

    Правительство также начало подготовку гражданской инфраструктуры к возможному конфликту, разрешив ввоз запасов продовольствия в приграничные районы. Мэрия столицы анонсировала строительство подземных укрытий, однако признала, что на реализацию этого проекта потребуются годы.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток, также в регион направилась американская авианосная ударная группа.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 09:37 • Новости дня
    War Zone сообщил о переброске F-35A ВВС США в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС США на фоне напряженности вокруг Ирана перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, их пункт развертывания пока неизвестен, сообщает портал War Zone со ссылкой на данные из открытых источников.

    ВВС США перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, сообщает портал War Zone со ссылкой на открытые источники, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что перемещение техники происходит на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В материале говорится: «Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые... F-35A ВВС США. Истребители... были в Пуэрто-Рико... На видео (из соцсетей)... видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии».

    Пункт назначения перебрасываемых F-35A пока не раскрывается. По данным портала, истребители были переброшены в Пуэрто-Рико при подготовке к операции США в Венесуэле, которая завершилась захватом президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, некоторое время назад в сторону Испании вылетели американские истребители F/A-18G.

    Портал напоминает, что F-35A сыграли ключевую роль в подавлении иранских средств ПВО во время атаки США в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    В Госдуме обвинили ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Куба осудила американскую блокаду поставок топлива
    Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta
    Московский суд запретил скачивать из Apple Music песни про Буратино
    В России начали составление «Словаря школьника»