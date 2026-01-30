  • Новость часаПатрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    30 января 2026, 03:15 • Новости дня

    Трамп подписал указ о возможности ввести пошлины против поставщиков нефти Кубе

    Tекст: Антон Антонов

    США могут установить дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ.

    Указ предусматривает возможность введения дополнительных адвалорных пошлин на любые импортируемые в США товары, если они произведены в странах, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Размер возможных пошлин в документе еще не определен. В указе отмечается, что подобные меры обоснованы в том числе сотрудничеством между Кубой и Россией, передает ТАСС.

    Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения поставок энергоносителей и ищет чиновников, способных обеспечить смену политического руководства на Кубе.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 03:55 • Новости дня
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Королевском суде Снэйрсбрука 19-летний сын президента США Баррон Трамп выступил свидетелем в деле о нападении Матвея Румянцева на подругу в Лондоне 18 января 2025 года.

    Российский обвиняемый Матвей Румянцев, который приревновал женщину к  сообщениям Баррону Трампу, был признан виновным в нападении на неё после того, как младший сын Дональда Трампа сообщил британской полиции, что стал свидетелем агрессии во время видеозвонка, пишет британская Standard.

     «Мне только что позвонила девушка… её избивают», – сказал Баррон оператору полиции лондонского Сити в тот день.

    По словам прокуроров, Румянцев ревновал женщину к дружбе с Трампом. Проживавшего в районе Кэнэри-Уорф на востоке Лондона россиянина признали виновным в нанесении телесных повреждений в период с 17 по 18 января и в воспрепятствовании правосудию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»


    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    29 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой

    @ Evan Agostini/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеведущий и комик Билл Махер в резкой форме высмеял президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о возможном «силовом» получении контроля над Гренландией. Он сравнил действия главы Белого дома с собакой, которую стошнило на ковер, а она потом все съела.

    «Гренландия – я думал, он о ней забыл, – иронизировал Махер. – Помните, в начале срока он тоже говорил про Гренландию? А потом я подумал: "Ок, иногда проблемы с мозгом проходят"». Но на этой неделе Трамп снова заговорил: «Мы возьмем ее силой!»

    Махер пошутил, что министр обороны Пит Хегсет от волнения даже запустил дрон по собачей упряжке гренландцев, сообщает TV Insider.

    Махер также рассказал, что Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз путал Гренландию с Исландией, что, по словам комика, выглядело неловко. Он пошутил, что это похоже на ситуацию, когда «занимаешься сексом с одной страной, а выкрикиваешь название другой».

    Комик также отметил, что Трамп сначала угрожал применить силу против Гренландии, а затем отказался от этой идеи. Махер назвал это «победой над проблемой, которой не было, пока он ее не создал». «Собаку стошнило на ковер – и она сама все съела. Проблема решила сама себя», – пошутил он на эту тему.

    Махер также подверг сомнению заявления президента о наличии «рамочного соглашения» по Гренландии, назвав их абстрактными и не подкрепленными деталями. Ведущий иронизировал, что США и раньше имели базы и возможность добычи полезных ископаемых в Гренландии, но теперь «их все ненавидят». «То, что Fox News называет «искусством сделки», – заключил комик.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп и генсек НАТО Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    29 января 2026, 11:09 • Новости дня
    TWZ: Трамп пригрозил Ирану «массивной армадой» и уничтожением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в ближневосточный регион авианосной ударной группы, пригрозив Тегерану серьезными последствиями при отказе от ядерной сделки.

    Глава Белого дома заявил о переброске сил через соцсети о «массивной армаде», которая движется к Ирану, пишет The War Zone.

    Армада «движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью», указал он.

    Речь идет об авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln. В зону ответственности центрального командования также прибыли три эсминца и разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint. Всего в регионе сейчас находятся 10 американских военных кораблей.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате подчеркнул необходимость присутствия войск на случай возможной атаки со стороны Тегерана. Он отметил, что Вашингтон не знает, как будут развиваться события в случае падения нынешнего иранского правительства.

    Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не предоставят свое воздушное пространство для ударов по Ирану. При этом Турция призвала Трампа воздержаться от войны, а Израиль готовится к возможной эскалации конфликта.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    29 января 2026, 15:14 • Новости дня
    В ЮАР сняли с проката фильм о Мелании Трамп

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Документальная лента о жизни Мелании Трамп не выйдет в кинотеатрах ЮАР, несмотря на включение фильма в репертуар крупнейших киносетей страны, пишут местные СМИ.

    Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, запланированный к показу в ЮАР с 30 января, был снят с проката во второй половине дня 28 января. Глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу пояснил изданию News 24, что «в связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране». Он отказался раскрывать детали решения и не уточнил причины полной отмены показа ленты, отмечает ТАСС. 

    Filmfinity обладала эксклюзивными правами на распространение фильма «Мелания» в ЮАР, а ведущие киносети уже включили его в свои программы. После отзыва картины из проката все показы отменены. Сюжет фильма посвящен 20 дням жизни Мелании Трамп накануне инаугурации президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики. Он также отметил, что представителей ЮАР не пригласят на мероприятия G20 в 2026 году в штате Флорида.

    Позже у здания посольства США в столице ЮАР прошел протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро.


    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    29 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Представители Трампа встретились с активистами за отделение Альберты от Канады

    Tекст: Вера Басилая

    Активисты, выступающие за независимость Альберты от Канады, трижды встречались с представителями Госдепартамента США в Вашингтоне для обсуждения поддержки, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным источников FT, встречи представителей администрации Дональда Трампа с активистами сепаратистского движения Альберты проходили в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Лидеры группы «Проект процветания Альберты» трижды провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США с апреля прошлого года.

    Как отмечает издание, новая встреча запланирована на февраль – активисты намерены запросить у США кредитную линию в размере 500 млрд долларов в случае одобрения референдума о независимости Альберты. Несмотря на это, источники, знакомые с позицией американской администрации, подчеркнули, что Вашингтон не собирается оказывать материальную поддержку движению за отделение, однако сам факт переговоров свидетельствует о напряженности между США и Канадой.

    Сторонники отделения заявляют, что Альберта вносит значительный экономический вклад в страну, но не получает адекватного политического представительства. По данным телеканала CBC, если власти провинции одобрят проведение референдума, он должен пройти не позднее 18 октября 2027 года, когда состоятся очередные выборы в Альберте.

    Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады.

    В Канаде разработали теоретическую модель отражения вторжения США с использованием партизанских методов, применявшихся афганскими моджахедами.

    29 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете интересов России в сделке «ЛУКОЙЛа» и Carlyle

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы отечественной компании должны оставаться приоритетом в процессе сделки между «ЛУКОЙЛом» и Carlyle.

    Интересы российской компании должны быть обеспечены и соблюдены в рамках сделки между «ЛУКОЙЛом» и американской компанией Carlyle, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, такие сделки относятся к корпоративным договоренностям, которые не подлежат комментированию со стороны Кремля.

    «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми – это основа нашей позиции. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал представитель Кремля.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    29 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Венгрия не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам министра, Будапешт выступает категорически против включения подобных ограничений, отмечает ТАСС.

    Сийярто также рассказал, что глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече призывал ввести дополнительные санкции против России в сфере энергетики. Венгерские власти считают эти меры неприемлемыми и опасными для экономики страны.

    «Мы не согласимся немедленно запретить поставки дешевой российской нефти и природного газа с помощью пакета санкций в феврале», – подчеркнул Сийярто, общаясь с венгерскими журналистами. Его выступление транслировал телеканал М1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    29 января 2026, 11:12 • Новости дня
    TV2: Сотни флагов Дании разместили у посольства США в Копенгагене

    Tекст: Дарья Григоренко

    У здания посольства США в Копенгагене появились сотни датских флагов после того, как сотрудники диппредставительства убрали 44 флажка, установленных ветеранами в память о погибших в Афганистане соотечественниках, сообщили СМИ.

    Как пишет датский телеканал TV2, несколько сотен новых флагов Дании появились у посольства США в Копенгагене, передает РИА «Новости».

    TV2 ранее сообщал, что ветераны разместили флажки в цветочных ящиках у здания посольства, но спустя короткое время их убрали сотрудники охраны. Глава Ассоциации ветеранов Дании Карстен Расмуссен резко отреагировал на этот поступок, заявив: «Американскому послу стоило бы извиниться за такое бесчувственное отношение».

    Отмечается, акция памяти прошла на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа относительно вклада союзников в операцию в Афганистане. После удаления флагов у здания посольства, датские ветераны и их сторонники решили установить на этом месте уже несколько сотен национальных флагов.

    Ранее министры Британии резко отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что союзники США якобы держались в тылу в Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Британии признало, что обвинения в убийствах спецназом мирных жителей Афганистана в 2010–2012 годах обоснованы. Расследование ведется из-за действий бойцов спецназа SAS, которых обвиняют в убийстве более 50 безоружных афганцев.

    29 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне эскалации между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, который является ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,44%

     относительно закрытия – до 68,34 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,66%, до 64,26 доллара, передает РИА «Новости».

    Американский президент накануне написал в соцсети, что американская «армада» направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он добавил, что следующая потенциальная атака США против Ирана будет более разрушительной, чем в июне 2025-года, призвав не допустить такого сценария.

    «Потенциальная угроза нападения привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов», – приводит Teuters комментарий аналитиков Citi. Они уточнили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель.

    29 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

