Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи

Poseidon поднялся в небо на территории Румынии. Самолет пролетел над акваторией Черного моря, обойдя Крым, и приблизился к району побережья Сочи. Воздушное судно развернулось и совершило несколько кругов недалеко от береговой линии. Общая продолжительность пребывания самолета в воздухе составила около шести часов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский патрульный самолет P-8A Poseidon заметили вблизи Мурманска. Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 20 января обнаружили над Черным морем возле российского побережья около Сочи.