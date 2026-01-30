США сняли ограничения на полеты над Венесуэлой

Tекст: Антон Антонов

Как пояснили в FAA, эти предупреждения были введены как временная мера в конце ноября. Сейчас регулятор отмечает, что такие меры «больше не являются необходимыми», передает РИА «Новости».

Сняты уведомления NOTAM в Карибском регионе, «включая одно, связанное с Венесуэлой, а также предупреждения, затрагивавшие воздушное пространство над районами полетной информации Кюрасао, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Пиарко».

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что воздушное пространство над Венесуэлой вновь доступно для полетов.

Пресс-служба уполномоченного президента Венесуэлы сообщила, что Делси Родригес в четверг провела телефонный разговор с Трампом, который уведомил ее об открытии воздушного пространства над боливарианской республикой, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой в конце ноября. В начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.