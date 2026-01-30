  • Новость часаМоскалькова сообщила о подвижках в переговорах с Украиной по возвращению курян
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    30 января 2026, 01:51 • Новости дня

    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Легкоатлетку Клишину лишили квартиры в Твери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что осталась без прописки после передачи ее квартиры в Твери военному.

    Как передает РИА «Новости», Клишина заявила, что в 2011 году получила однокомнатную квартиру в Твери с условием возможного перевода недвижимости в собственность при выполнении ряда спортивных достижений или выслуге лет.

    «Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», – рассказала Клишина.

    По словам спортсменки, в прошлом году ее выписали из квартиры, а саму недвижимость передали военнослужащему. Клишина отметила, что теперь не имеет никакой регистрации, и назвала себя «бомжом». Она добавила, что для перевода квартиры в собственность необходимо оставаться действующей спортсменкой.

    Клишина подчеркнула, что не знает, кому именно передали квартиру, но ей сообщили, что жилье предоставлено военным. Сейчас она продолжает жить и тренироваться в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Клишина сообщила, что осталась без прописки после передачи предоставленной ей недвижимости другому человеку.

    Ранее Клишина заявила, что дисквалификация сборной России по легкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после заявления о дефиците бюджета города

    Дмитриев посоветовал Мамдани усилить централизованное планирование Нью-Йорка

    Tекст: Вера Басилая

    Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоит уделить больше внимания централизованному планированию, поскольку именно это способствует успеху социализма и коммунизма, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, «товарищ Мамдани должен лучше планировать – коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию». Этот комментарий прозвучал на фоне заявления мэра о том, что финансовые проблемы Нью-Йорка сегодня превышают масштабы кризиса 2008 года, передает ТАСС.

    Выборы мэра прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп еще до выборов призывал поддержать независимого кандидата Эндрю Куомо и угрожал ограничением федеральной поддержки в случае победы Мамдани, которого он назвал коммунистом. Сам Мамдани охарактеризовал себя как «демократического социалиста».

    Согласно прогнозам, дефицит бюджета Нью-Йорка на ближайшие два финансовых года может составить 12,6 млрд долларов. Мамдани обвинил в текущих финансовых трудностях прежних руководителей города, включая бывшего мэра Эрика Адамса и экс-губернатора Эндрю Куомо, отметив их «вопиющую финансовую бесхозяйственность».

    Ранее Дональд Трамп назвал избрание Зохрана Мамдани потерей части американского суверенитета.

    Власти Израиля призвали евреев Нью-Йорка уехать из города после его победы.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 11:09 • Новости дня
    TWZ: Трамп пригрозил Ирану «массивной армадой» и уничтожением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в ближневосточный регион авианосной ударной группы, пригрозив Тегерану серьезными последствиями при отказе от ядерной сделки.

    Глава Белого дома заявил о переброске сил через соцсети о «массивной армаде», которая движется к Ирану, пишет The War Zone.

    Армада «движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью», указал он.

    Речь идет об авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln. В зону ответственности центрального командования также прибыли три эсминца и разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint. Всего в регионе сейчас находятся 10 американских военных кораблей.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате подчеркнул необходимость присутствия войск на случай возможной атаки со стороны Тегерана. Он отметил, что Вашингтон не знает, как будут развиваться события в случае падения нынешнего иранского правительства.

    Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не предоставят свое воздушное пространство для ударов по Ирану. При этом Турция призвала Трампа воздержаться от войны, а Израиль готовится к возможной эскалации конфликта.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о пересмотре США директив ядерной безопасности

    NPR: США тайно пересмотрели директивы ядерной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив в сфере ядерной безопасности с целью ускорения разработки новых реакторов, сообщает радиостанция NPR.

    По данным NPR, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела директивы в области ядерной безопасности, передает РИА «Новости».

    Новые правила были доведены только до компаний, деятельность которых регулируется государством, при этом их содержание не было раскрыто широкой общественности.

    Журналисты отмечают, что такие шаги предприняты для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения.

    Радиостанция сообщает, что в новых распоряжениях сокращают сотни страниц требований, касающихся безопасности работы реакторов. Подобные изменения могут существенно повлиять на стандарты, которых обязаны придерживаться компании в ядерной отрасли США.

    Напомним, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента,

    Эксперты отметили, что к вопросу ядерного сдерживания США могут присоединиться не только Россия, но и другие мировые игроки.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете интересов России в сделке «ЛУКОЙЛа» и Carlyle

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы отечественной компании должны оставаться приоритетом в процессе сделки между «ЛУКОЙЛом» и Carlyle.

    Интересы российской компании должны быть обеспечены и соблюдены в рамках сделки между «ЛУКОЙЛом» и американской компанией Carlyle, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, такие сделки относятся к корпоративным договоренностям, которые не подлежат комментированию со стороны Кремля.

    «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми – это основа нашей позиции. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал представитель Кремля.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:56 • Новости дня
    WSJ: Участники встреч в Абу-Даби оптимистично настроены перед новыми переговорами

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями России и Украины в Абу-Даби 23–24 января прошли в атмосфере взаимного уважения и взаимопонимания, что внушает оптимизм участникам перед новой встречей, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Американские посредники положительно оценили итоги переговоров между российской и украинской делегациями, которые прошли в Абу-Даби 23 и 24 января, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    В издании отмечается, что на переговорах «делегации России и Украины проявили высокую степень взаимного уважения и доброжелательности». По словам собеседников WSJ, взаимодействие сторон в определённые моменты выглядело настолько конструктивным, что они «почти казались друзьями».

    В публикации также подчеркивается оптимизм участников относительно следующих переговоров, которые запланированы на 1 февраля в Абу-Даби. Американская сторона рассчитывает, что диалог сохранит позитивный настрой и высокий уровень взаимопонимания между делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби 1 февраля пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерение продолжить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби 1 февраля. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Минфин предложил ограничить вывоз за границу физлицами золота в слитках
    Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»
    ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям
    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить
    New York Post заявила о признании Diddy в убийстве Тупака Шакура