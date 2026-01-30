  • Новость часаМоскалькова сообщила о подвижках в переговорах с Украиной по возвращению курян
    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    30 января 2026, 01:37 • Новости дня

    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    29 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин озвучил планы создать в ОАЭ российский университет и молодежный научный парк под эгидой центра «Сириус».

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия в ОАЭ российского университета и молодежного научного парка под эгидой образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». По его словам, такой шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования и науки.

    «В планах открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», – сказал Путин.

    В ходе встречи Путин также отметил, что ежегодно увеличивается количество российских туристов, посещающих ОАЭ. «Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост – 18%», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила рост товарооборота с ОАЭ и признала Эмираты одним из ключевых торговых партнеров в арабском мире. Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    Неделей ранее в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, США и Украины, организованные президентом ОАЭ.


    29 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что осталась без прописки после передачи ее квартиры в Твери военному.

    Как передает РИА «Новости», Клишина заявила, что в 2011 году получила однокомнатную квартиру в Твери с условием возможного перевода недвижимости в собственность при выполнении ряда спортивных достижений или выслуге лет.

    «Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», – рассказала Клишина.

    По словам спортсменки, в прошлом году ее выписали из квартиры, а саму недвижимость передали военнослужащему. Клишина отметила, что теперь не имеет никакой регистрации, и назвала себя «бомжом». Она добавила, что для перевода квартиры в собственность необходимо оставаться действующей спортсменкой.

    Клишина подчеркнула, что не знает, кому именно передали квартиру, но ей сообщили, что жилье предоставлено военным. Сейчас она продолжает жить и тренироваться в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Клишина сообщила, что осталась без прописки после передачи предоставленной ей недвижимости другому человеку.

    Ранее Клишина заявила, что дисквалификация сборной России по легкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника.

    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    29 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка после заявления о дефиците бюджета города

    Tекст: Вера Басилая

    Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоит уделить больше внимания централизованному планированию, поскольку именно это способствует успеху социализма и коммунизма, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, «товарищ Мамдани должен лучше планировать – коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию». Этот комментарий прозвучал на фоне заявления мэра о том, что финансовые проблемы Нью-Йорка сегодня превышают масштабы кризиса 2008 года, передает ТАСС.

    Выборы мэра прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп еще до выборов призывал поддержать независимого кандидата Эндрю Куомо и угрожал ограничением федеральной поддержки в случае победы Мамдани, которого он назвал коммунистом. Сам Мамдани охарактеризовал себя как «демократического социалиста».

    Согласно прогнозам, дефицит бюджета Нью-Йорка на ближайшие два финансовых года может составить 12,6 млрд долларов. Мамдани обвинил в текущих финансовых трудностях прежних руководителей города, включая бывшего мэра Эрика Адамса и экс-губернатора Эндрю Куомо, отметив их «вопиющую финансовую бесхозяйственность».

    Ранее Дональд Трамп назвал избрание Зохрана Мамдани потерей части американского суверенитета.

    Власти Израиля призвали евреев Нью-Йорка уехать из города после его победы.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

    29 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин пригласил президента ОАЭ на личную встречу после переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна продолжить беседу в формате личной встречи после переговоров.

    Путин выступил с этим предложением на российско-эмиратских переговорах, передает РИА «Новости». По словам Путина, он предложил сначала дать возможность всем коллегам высказаться по ключевым вопросам, а затем пригласил Аль Нахайяна на рабочий обед для личного разговора.

    «Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила укрепление статуса ОАЭ как одного из ключевых торговых партнеров в арабском мире и рост товарооборота между странами.

    Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    29 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ поговорили с Грефом в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин представил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду Аль Нахайяну главу Сбербанка Германа Грефа на встрече в Кремле.

    Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле, передает РИА «Новости». Визит президента ОАЭ является официальным, и в рамках программы он встретился с Владимиром Путиным для переговоров и обмена делегациями обеих стран.

    После торжественной церемонии встречи лидеры представили друг другу членов своих делегаций. В ходе приветствия Путин познакомил Аль Нахайяна с Германом Грефом. Президенты и глава Сбербанка коротко пообщались в неформальной обстановке, обсудив возможные направления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с российским лидером в Петербурге. В октябре 2024 года он принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

    В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.


    29 января 2026, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о пересмотре США директив ядерной безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд директив в сфере ядерной безопасности с целью ускорения разработки новых реакторов, сообщает радиостанция NPR.

    По данным NPR, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела директивы в области ядерной безопасности, передает РИА «Новости».

    Новые правила были доведены только до компаний, деятельность которых регулируется государством, при этом их содержание не было раскрыто широкой общественности.

    Журналисты отмечают, что такие шаги предприняты для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения.

    Радиостанция сообщает, что в новых распоряжениях сокращают сотни страниц требований, касающихся безопасности работы реакторов. Подобные изменения могут существенно повлиять на стандарты, которых обязаны придерживаться компании в ядерной отрасли США.

    Напомним, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента,

    Эксперты отметили, что к вопросу ядерного сдерживания США могут присоединиться не только Россия, но и другие мировые игроки.

    29 января 2026, 14:56 • Новости дня
    WSJ: Участники встреч в Абу-Даби оптимистично настроены перед новыми переговорами

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями России и Украины в Абу-Даби 23–24 января прошли в атмосфере взаимного уважения и взаимопонимания, что внушает оптимизм участникам перед новой встречей, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Американские посредники положительно оценили итоги переговоров между российской и украинской делегациями, которые прошли в Абу-Даби 23 и 24 января, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    В издании отмечается, что на переговорах «делегации России и Украины проявили высокую степень взаимного уважения и доброжелательности». По словам собеседников WSJ, взаимодействие сторон в определённые моменты выглядело настолько конструктивным, что они «почти казались друзьями».

    В публикации также подчеркивается оптимизм участников относительно следующих переговоров, которые запланированы на 1 февраля в Абу-Даби. Американская сторона рассчитывает, что диалог сохранит позитивный настрой и высокий уровень взаимопонимания между делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби 1 февраля пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерение продолжить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби 1 февраля. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    29 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ выделил особое значение посреднической роли Абу-Даби в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Россия высоко оценила роль Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также содействие контактам по урегулированию ситуации, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, прошедших в Кремле.

    Путин отдельно подчеркнул: «Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах». По словам российского лидера, Москва высоко ценит этот подход.

    Президент России также выразил благодарность главе ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров по безопасности, которые прошли на прошлой неделе в Абу-Даби. Путин отметил, что российская делегация получила большое внимание со стороны принимающей стороны, и выразил признательность за личное участие президента ОАЭ в этих процессах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

    29 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Лидер оппозиции ФРГ призвал Мерца позвонить Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер оппозиционной «Альтернативы для Германии» предложил канцлеру ФРГ начать диалог с президентом России для достижения мира на Украине, подчеркнув важность интересов граждан.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Выступая с обращением к Мерцу, Хрупалла заявил: «Если вы можете и, прежде всего, хотите, то проявите как глава правительства ФРГ уверенность в себе, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и процветания на европейском континенте».

    Помимо этого, политик добавил, что если Мерц не готов к активным действиям, то ему стоит остаться в Берлине и предпринять попытку проводить политику в интересах граждан ФРГ. Хрупалла раскритиковал нынешний курс правительства, подчеркнув, что главная задача – забота о благополучии собственных жителей.

    Ранее в четверг другой сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала отказ Германии от участия в Совете мира стратегической ошибкой. А 17 января Хрупалла заявил о важности диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.


