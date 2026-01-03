Аэропорт Раменское в Жуковском ввел временные ограничения полетов

Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

Tекст: Валерия Городецкая

Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

«Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.