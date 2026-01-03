В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, где несколько дней назад отмечали приход нового года, сотни человек собрались, чтобы выразить протест против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, передает ТАСС.

Протестующие размахивают флагами республики, держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы!», «США прочь из Карибского бассейна!».

Один из протестующих заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, которая является нападением на народ Венесуэлы и суверенитет всей Латинской Америки».

Такая же ситуация у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Там так же несколько сотен человек призывали правительства Германии и ООН официально осудить Вашингтон и потребовать освобождения Николаса Мадуро.

Демонстранты, в основном из представителей левых сил, были возмущены, что «кто-то нападает на чужую страну, похищает ее президента и предает у себя правосудию». Они считают, что США нечего делать в Венесуэле, а насилие, множимое США, является настоящей угрозой другим государствам.

В Париже на площади Республики численность несогласных с методами внешней политики США достигло почти 1,5 тыс. человек. Они собрались по призыву левых движений и профсоюзов, чтобы выразить свое неприятие методами Белого дома. Некоторые из протестующих, забравшись на монумент, сожгли флаг США, что вызвало одобрительный гул толпы.

«Долой войны! Долой империализм!» – скандировали демонстранты.

Как заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступавший на площади, сложившуюся в мире ситуацию можно урегулировать только мирным путем! Несмотря на жесткую критику президента США за агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Латинской Америки и по отношению к ЕС, он считает, что подвергшиеся вторжению страны должны дать отпор.

«Мы осудили агрессию США против Венесуэлы. Бомбардировки и похищение главы государства – это акт войны и абсолютное нарушение международного права», – сказал представитель больничной ячейки одного из крупнейших во Франции профсоюза CGT.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим». А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны.