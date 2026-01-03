КП: В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

Tекст: Мария Иванова

Юбилейный концерт Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменён, сообщает «Комсомольская правда».

Мероприятие должно было стать продолжением её праздничной программы «Юбилей на бис», однако продажи билетов за полгода достигли лишь 15% зала на 1716 мест. Организаторы остановили продажи и рассматривают возможность переноса концерта на более позднюю дату, чтобы увеличить шансы на заполнение зала.

Отмены коснулись не только столицы. Ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здесь здание вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах, однако, по данным издания, реальная ситуация оказалась менее оптимистичной – билеты продавались со скидками, но даже в таком случае их раскупали неохотно. Цены на билеты в Туле достигали от 3 тыс. 500 до 5 тыс. рублей.

При этом Лариса Долина продолжает выступать: в конце декабря она собрала в одном из баров Москвы зал на 80 человек из возможных 93.

Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

В Петербурге 25 февраля певица даст концерт в БКЗ «Октябрьский», где продажи билетов приближаются к 50% зала на 3727 мест.

Осенью Долина успешно провела мини-тур по Дальнему Востоку – тогда заполнение залов достигало 70%–80%, что оценивается как хороший показатель для артистов её уровня.

Напомним, в конце прошлого года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.