Трамп рассказал, как принималось решение атаковать Венесуэлу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», – сказал Трамп в эфире Fox News, передает ТАСС.

Он добавил, что приказ о начале был отдан, когда «небо очистилось».

Кроме того, Трамп заявил, что за некоторое время до захвата Мадуро лично разговаривал с ним.

«Я сказал: «Вам нужно уступить. Вам нужно сдаться». Он не стал», – заявил президент США.

Трамп отметил, что беседовал с Мадуро несколько раз, разговоры происходили неделю назад.

Ранее президент США рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Также он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.