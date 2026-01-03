Прокуратура начала расследование об убийстве по неосторожности в Кран-Монтана

Tекст: Мария Иванова

Против управляющих баром в популярном швейцарском курорте Кран-Монтана начато расследование по подозрению в убийстве по неосторожности, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на заявление прокуратуры Вале.

В пресс-службе ведомства отметили: «Против двух менеджеров бара в Кран-Монтана начато расследование по подозрению в совершении преступлений, включая убийство по неосторожности».

Оба управляющих, как отмечалось ранее, являются выходцами с Корсики и им около 40 лет. После трагедии они были допрошены следственными органами.

Пожар в баре произошел в новогоднюю ночь около 1.30 по местному времени, что соответствует 3:30 по Москве. По информации полиции кантона Вале, в результате пожара погибли 40 человек и еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти Вале подтвердили национальность 105 пострадавших: среди них 71 гражданин Швейцарии, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба, а также по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.

Накануне сообщалось, что прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что пожар в баре на курорте Кран-Монтана был спровоцирован бенгальскими огнями.

Полиция подтвердила гибель около 40 человек при этом пожаре.

По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара