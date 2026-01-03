  • Новость часаМосква призвала США освободить Мадуро
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США нанесли удары по Венесуэле
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    Трамп рассказал, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»
    3 января 2026, 17:35 • Новости дня

    Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом в Тульской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авария с автобусом в Тульской области произошла в Тульской области, 10 человек обращались за медицинской помощью, сообщили в региональном следственном управлении СК и в областной прокуратуре.

    Автобус перевозил 31 пассажира по маршруту из Вологды в село Себино Кимовского района, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок.

    По информации губернатора Дмитрия Миляева, среди пассажиров несовершеннолетних не было, жертв также нет. Остальные пассажиры размещены в пункте временного размещения, организованном в гостинице города Богородицка.

    Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.

    До этого в том же регионе в аварии с участием двух автобусов и четырех автомобилей пострадали 17 человек.

    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    Комментарии (77)
    3 января 2026, 02:19 • Новости дня
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    @ REUTERS/Malgorzata Wojtunik

    Tекст: Антон Антонов

    Польша столкнулась с жестким отпором России после скандала с попыткой захвата здания российского консульства в Гданьске, пишет китайский портал Sohu.

    Sohu пишет, что «атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась», передает РИА «Новости».

    «Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель», – рассказывается в материале.

    Как отмечает Sohu, российские дипломаты не передали им ключи и демонстрировали спокойствие, несмотря на давление со стороны местных властей, заявлявших, что недвижимость теперь принадлежит Польше. В Sohu подчеркивают, что прямой конфронтации удалось избежать, но вся ситуация происходила в напряженной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши закрыли последнее российское консульство в Гданьске. Чиновники города Гданьска попытались войти в здание генконсульства, «но никто не открыл чиновникам двери», сообщила глава пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 07:58 • Новости дня
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска

    Слова Туска спровоцировали скандал и обвинения в переписывании истории Польши

    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск вызвал скандал и обвинения в переписывании истории из-за слов о дате основания польского государства, пишет Fakt.

    Причиной стали слова в новогоднем обращении, когда Туск заявил, что начало 2026 года будет 1001-м годом государственной истории Польши. Традиционно поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fakt.

    Депутат от партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак обвинил премьера в намеренном искажении фактов, заявив в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю».

    Польский историк Камиль Яницкий считает, что слова премьера прозвучали противоречиво и неудачно для праздничного обращения. Он подчеркнул, что лучше было бы избежать указания на конкретную датировку основания Польши, так как подобное высказывание могло быть воспринято как провокационное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    Комментарии (9)
    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Комментарии (59)
    3 января 2026, 01:57 • Новости дня
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины

    Глава МИД Чехии Мацинка назвал неуместным заявление посла Украины Зварича

    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    @ Министерство иностранных дел Чехии

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция украинского посла Василия Зварича, который осудил публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, является неуместной, заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка.

    «Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Дипломат добавил, что если у иностранной дипломатической миссии есть замечания или вопросы, они должны выражаться по обычным дипломатическим каналам. Мацинка также отметил, что чешская политика – это исключительная прерогатива граждан страны и их демократически избранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    Комментарии (6)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (26)
    3 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие пользователи маркетплейсов при попытке оплатить дорогостоящие заказы сталкиваются с блокировкой операции и уведомлением о возможном мошенничестве, пишут СМИ.

    Российские банки начали активнее перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах, передает РИА «Новости».

    При попытке оплатить дорогой заказ у россиян нередко возникает блокировка: операция отклоняется, а клиент получает уведомление о том, что она была остановлена «во избежание мошенничества».

    После этого, чтобы снять ограничения на покупку, требуется самостоятельно связаться с банком или дождаться звонка. В телефонном разговоре голосовой помощник уточняет, не является ли данная операция мошенничеством. Если клиент подтверждает, что платеж легитимен, банк разблокирует оплату.

    Кроме того, пользователям предлагается ознакомиться с материалами по распознаванию мошеннических уловок и способами защиты от них, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о том, что мошенники маскируются под представителей партнерских программ маркетплейсов. Преступники обещают жертвам доход за оформление рассрочек на дорогую электронику. В результате пострадавшие остаются с долгами на свое имя.

    Комментарии (27)
    3 января 2026, 13:20 • Новости дня
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы элитного подразделения армии США «Дельта» задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

    Подразделение «Дельта» занимается выполнением секретных заданий, в том числе борьбой с терроризмом, передает ТАСС. Бойцы этой группы провели ликвидацию лидера запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, подчеркивает CBS News.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Комментарии (33)
    3 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу

    Военный эксперт Рожин: Проблема Венесуэлы в нехватке ударных средств

    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы Венесуэла разместила у себя запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, это значительно повысило бы потенциальную цену атаки для США. Впрочем, Штаты все равно не смогли бы простить республике действия экс-президента страны Уго Чавеса. К такому мнению пришли военный эксперт Борис Рожин и политолог Вадим Трухачев.

    «Основная проблема Венесуэлы заключается в том, что она весьма ограничена в ударных средствах. Если бы она разместила запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, то возможный фактор ударов по авианосной ударной группе и корабельной ударной группе в Карибском бассейне, а также ракетные удары по Пуэрто-Рико и Флориде, нельзя было бы не учитывать. Даже несколько потенциальных «прилетов» по Майами многократно повышали бы ценовую агрессию для США», – рассуждает военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, «опираться лишь на средства ПВО – заведомо проигрышная стратегия». «Особенно против потенциально более сильного воздействия, которое в ходе внезапного взрыва может дезорганизовать единую систему ПВО и создать окно для неограниченных ударов по ключевым центрам государства», – акцентировал он.

    Между тем, политолог Вадим Трухачев напоминает: «В свое время Уго Чавес национализировал там активы американских нефтяных компаний. Естественно, такое ему не простили». «Ещё Джордж Буш-младший пытался решить этот вопрос с помощью переворота в 2002 году. Трамп пытался это сделать в 2019 году. Но Чавес и Мадуро хорошо зачистили армию», – указал он.

    «Есть и идеологический момент. Венесуэла стала лидером антиамериканизма в Латинской Америке. США не собираются терпеть такое бесконечно. И вот Трамп решил действовать», – считает Трухачев.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.

    Глава Белого дома также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле. Она назначена на 19.00 мск.

    Тем временем американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

    В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

    Газета ВЗГЛЯД приводила известные об атаке данные.

    Комментарии (11)
    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Комментарии (4)
    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (5)
    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 15:35 • Новости дня
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в «наркоторроризме».

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в скором времени супруги предстанут перед судом, передает ТАСС.

    «Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала Бонди в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро.

    Комментарии (29)
    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    Комментарии (23)
    Главное
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске