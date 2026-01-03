Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом в Тульской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Автобус перевозил 31 пассажира по маршруту из Вологды в село Себино Кимовского района, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и опрокинулся на бок.

По информации губернатора Дмитрия Миляева, среди пассажиров несовершеннолетних не было, жертв также нет. Остальные пассажиры размещены в пункте временного размещения, организованном в гостинице города Богородицка.

Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.

До этого в том же регионе в аварии с участием двух автобусов и четырех автомобилей пострадали 17 человек.