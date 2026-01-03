МВД: Мошенники заражают устройства под предлогом обновлений ПО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мошенники распространяют вредоносное ПО, выдавая себя за официальных разработчиков, предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

Жертвам предлагают скачивать зараженные файлы, такие как Антирадар.apk, GDEDPS.apk, Видеоплеер.apk и другие, под предлогом установки уникальной или взломанной версии приложения. Пользователей убеждают в бесплатности и особом функционале этих программ.

«Основные функциональные возможности этого программного обеспечения позволяют аферистам при взаимодействии с управляющим сервером осуществлять сбор информации о мобильном устройстве потерпевшего», – добавили в МВД.

К примеру, собираются сведения о модели устройства, версии системы и используемых номерах, а также доступны сообщения, контакты, журналы вызовов, данные геолокации. Кроме того, мошенники получают удаленный доступ к управлению функциями зараженного телефона в реальном времени.

Также в МВД предупредили, что мошенники начали применять более сложные схемы обмана, используя психологическое давление и новые технологии для введения граждан в заблуждение.