В МВД разъяснили порядок замены водительских прав иностранцам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Владельцам иностранных водительских удостоверений с несколькими категориями для замены на российское необходимо сдавать экзамен на право допуска к вождению высшей из имеющихся категорий или подкатегории, либо на любую из них по заявлению, сказали в ведомстве ТАСС.

Закон, вступивший в силу с 1 апреля 2025 года, обязывает заменить иностранные и международные права в течение года после получения вида на жительство в России или российского гражданства. То же правило распространяется на россиян, оформивших иностранные права за границей – им также необходимо заменить документ в течение года с момента первого въезда в Россию.

В МВД пояснили, что обладатели иностранных прав категорий «M», «A», «B», «ВЕ» и подкатегорий «A1», «B1» могут получить российское удостоверение после успешной сдачи теоретического экзамена, при этом обучение в автошколе проходить не требуется. Обязательным условием является предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний к вождению.

Для получения российских водительских прав, подтверждающих право на управление грузовыми машинами и автобусами (категории «C», «D», «CE», «DE» и подкатегории «C1», «D1», «C1E», «D1E»), требуется предъявить документ о квалификации, который подтверждает прохождение итоговой аттестации в российской автошколе, а также успешную сдачу теоретического и практического экзаменов.

Порядок выдачи российских водительских удостоверений регулируется правилами проведения экзаменов и выдачи документов, утвержденными постановлением правительства России от 2014 года.

В начале 2025 года иностранцам в России, попавшим под режим высылки, запретили сдавать экзамены и получать водительские права.