Сальдо заявил о попытке проникновения лжежурналистов в воинские подразделения России

Tекст: Валерия Городецкая

«Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения», – сообщил Сальдо в эфире «России 1».

По его словам, работа с задержанными продолжается, их опрашивают правоохранители. Губернатор также заявил, что целью попытки проникновения была дезинформация мировой общественности и подготовка отчета «для своих западных кураторов».

Ранее Сальдо заявил, что Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы.

Пострадавшая при теракте в Хорлах рассказала, как люди спасались после удара ВСУ.

Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.