Рейс из Москвы в Каракас авиакомпании Conviasa отменили

Tекст: Алексей Дегтярёв

Conviasa отменила рейс из Москвы в Каракас, который должен был состояться 5 января, передает ТАСС.

На онлайн-табло аэропорта Внуково обновленный статус рейса V0771 значится как «отменен». Вылет по маршруту Москва–Каракас ожидался в 11.00 мск. Информация о причинах отмены на данный момент не уточняется.

В то же время самолет Conviasa, выполнявший рейс V0770 из Каракаса, успешно приземлился в московском аэропорту Внуково третьего января в 13.47 мск. Данных о задержке прилета или непредвиденных обстоятельствах не поступало. Разъяснения представителей авиакомпании или аэропорта относительно будущих рейсов пока не опубликованы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле. Также он сообщал о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

