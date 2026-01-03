Кузнецов сам попросил «Металлург» выставить его на драфт отказов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение о выставлении Евгения Кузнецова на драфт отказов было принято не «Металлургом», а по просьбе самого игрока, передает ТАСС.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что инициатива исходила лично от спортсмена и была обусловлена нюансами в регламенте КХЛ.

Агент отметил, что у сторон сохраняются отличные отношения, а «Металлург» вел себя корректно на протяжении всего процесса. Другие клубы могут забрать Кузнецова в течение 48 часов. «Салават Юлаев» уже заинтересовался игроком. Права на хоккеиста перейдут в уфимский клуб, если ниже него по таблице никто не проявит интереса.

