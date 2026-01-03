Астроном опроверг «суперлуние» во время январского полнолуния

Астроном Язев: Полнолуние 3 января не станет «суперлунием»

Tекст: Мария Иванова

Первое полнолуние 2026 года, наблюдаемое 3 января, не попадает под определение «суперлуния», сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева.

По его словам, хотя Луна действительно будет находиться недалеко от перигея – ближайшей к Земле точки своей орбиты – между этим моментом и полной фазой проходит довольно большой промежуток времени.

«Полнолуние 3 января не является »суперлунием«, так как эти события отделяет друг от друга довольно большой промежуток времени – более 36 часов (1,5 суток). Так что сегодня полная Луна будет, скорее, обычной», – заявил астроном.

Следующее настоящее «суперлуние» ожидается только 24 декабря 2026 года, когда разница между перигеем Луны и полнолунием составит всего 7 часов 1 минуту.

При этом 3 января Земля максимальным образом приблизилась к Солнцу – к точке перигелия, оказавшись на 2,5 млн км ближе обычного. Язев обратил внимание, что это астрономическое совпадение намного значительнее для специалистов, чем встреча Луны с перигеем.

Специалист также напомнил, что привычные обыденные названия вроде «Волчья Луна» или «Клубничная Луна» не имеют научного основания и являются исключительно медийными терминами. Научное сообщество такими определениями не пользуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 5 декабря жители Земли наблюдали самое крупное лунное дисковое явление прошлого года.