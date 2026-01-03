  • Новость часаМосква призвала США освободить Мадуро
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США нанесли удары по Венесуэле
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    Трамп рассказал, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»
    3 января 2026, 13:40 • Новости дня

    Венесуэла заявила о праве на самооборону после атак США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа, территории и независимости в связи с действиями США, подчеркивается в заявлении посольства страны в Москве.

    «В строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, территории и независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности перед лицом этой империалистической агрессии», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    В посольстве указали, что действия США они расценивают как «крайне серьезную военную агрессию», нарушающую статьи 1 и 2 Устава ООН, которые закрепляют уважение суверенитета и равенство государств. В тексте заявления подчеркивается, что атака Вашингтона «представляет угрозу международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне», а также создает риск для жизни миллионов людей.

    В то же время пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова заявила, что в результате ударов США здание российского посольства в Каракасе не пострадало. По ее словам, по районам, где находится российская дипмиссия и прилегающим частям венесуэльской столицы, удары не наносились, все сотрудники находятся в безопасности.

    Ранее МИД сообщил об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.

    Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны.

    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    Комментарии (77)
    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Комментарии (51)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (26)
    3 января 2026, 13:20 • Новости дня
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы элитного подразделения армии США «Дельта» задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

    Подразделение «Дельта» занимается выполнением секретных заданий, в том числе борьбой с терроризмом, передает ТАСС. Бойцы этой группы провели ликвидацию лидера запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, подчеркивает CBS News.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Комментарии (33)
    3 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу

    Военный эксперт Рожин: Проблема Венесуэлы в нехватке ударных средств

    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы Венесуэла разместила у себя запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, это значительно повысило бы потенциальную цену атаки для США. Впрочем, Штаты все равно не смогли бы простить республике действия экс-президента страны Уго Чавеса. К такому мнению пришли военный эксперт Борис Рожин и политолог Вадим Трухачев.

    «Основная проблема Венесуэлы заключается в том, что она весьма ограничена в ударных средствах. Если бы она разместила запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, то возможный фактор ударов по авианосной ударной группе и корабельной ударной группе в Карибском бассейне, а также ракетные удары по Пуэрто-Рико и Флориде, нельзя было бы не учитывать. Даже несколько потенциальных «прилетов» по Майами многократно повышали бы ценовую агрессию для США», – рассуждает военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, «опираться лишь на средства ПВО – заведомо проигрышная стратегия». «Особенно против потенциально более сильного воздействия, которое в ходе внезапного взрыва может дезорганизовать единую систему ПВО и создать окно для неограниченных ударов по ключевым центрам государства», – акцентировал он.

    Между тем, политолог Вадим Трухачев напоминает: «В свое время Уго Чавес национализировал там активы американских нефтяных компаний. Естественно, такое ему не простили». «Ещё Джордж Буш-младший пытался решить этот вопрос с помощью переворота в 2002 году. Трамп пытался это сделать в 2019 году. Но Чавес и Мадуро хорошо зачистили армию», – указал он.

    «Есть и идеологический момент. Венесуэла стала лидером антиамериканизма в Латинской Америке. США не собираются терпеть такое бесконечно. И вот Трамп решил действовать», – считает Трухачев.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.

    Глава Белого дома также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле. Она назначена на 19.00 мск.

    Тем временем американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

    В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

    Газета ВЗГЛЯД приводила известные об атаке данные.

    Комментарии (11)
    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (5)
    3 января 2026, 15:35 • Новости дня
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в «наркоторроризме».

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в скором времени супруги предстанут перед судом, передает ТАСС.

    «Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала Бонди в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро.

    Комментарии (29)
    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    Комментарии (23)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (8)
    3 января 2026, 13:08 • Новости дня
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    @ IMAGO/Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что операция вооружённых сил США в Венесуэле, предусматривавшая захват президента Николаса Мадуро, была тщательно подготовлена и завершилась успешно.

    Операция вооружённых сил США в Венесуэле, включая захват президента Николаса Мадуро, была заранее хорошо подготовлена и реализована на высшем уровне, передает ТАСС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию The New York Times. «Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», – отметил американский лидер.

    Дональд Трамп подчеркнул, что операция стала результатом скоординированных действий и эффективного взаимодействия внутри армии и специальных служб. При этом он не уточнил, обсуждалась ли она с Конгрессом США, пообещав раскрыть детали на специальной пресс-конференции.

    Ожидается, что брифинг по этому вопросу пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. На нем Трамп планирует ответить на наиболее острые вопросы и рассказать о возможных дальнейших шагах Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.

    Комментарии (26)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые удары США по территории Венесуэлы остались без ответа со стороны средств ПВО страны из-за вероятного отключения систем реагирования, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.

    Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

    Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

    Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (2)
    3 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу

    Политолог Лукьянов: Трампу нужно было быстрое и эффектное свержение Мадуро

    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Олег Исайченко

    Трампу было необходимо быстрое свержение Николаса Мадуро. При этом проблема республики заключается в территориальной отдаленности тех стран, которые могли бы ей помочь в сложившейся ситуации, сказал политолог Федор Лукьянов.

    «Дональд Трамп принял решение, что настойчивые напоминания о доктрине Монро как основополагающем принципе американской политики – не пустые слова. «Бесконечные войны», против которых он страстно выступал, находя отклик в своем избирательном ядре, не относятся к «заднему двору», где порядок должен быть установлен всеми средствами. И именно американский порядок. Многополярный мир в прочтении Трампа», – пишет политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, главе Белого дома было необходимо «быстрое и эффектное свержение Мадуро и установление управляемого режима во главе с нобелевской дамой-лауреатом или кем-то из ее соратников».

    «Если это произойдет без особых издержек, Латинская Америка, где и так происходит правая проамериканская флуктуация, сильно притихнет к частичному альтернативному поиску. Для Трампа важны выборы в Бразилии осенью – очень хочется убрать Лулу да Силва и помочь прийти к власти единомышленника Жаира Болсонару», – считает аналитик.

    Что касается непосредственно Венесуэлы – она «очень далеко от стран, которые могли бы оказать ей более или менее действенную помощь». «Речь идет о России и Китае. Так что подход в духе «сферы общего» будет проверен в действии – чья сфера, тот и влияет. Или нет», – рассуждает политолог.

    «Если силой тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу. Сейчас это ему очень некстати – начало года промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025 года», – акцентировал Лукьянов, выразив уверенность в том, что демократы «будут костерить за все» главу Белого дома.

    В заключении он высказал гипотезу, согласно которой «без человеческого фактора, то есть взаимодействия с, как минимум, частью военной верхушки Венесуэлы, тут не обошлось». «Решили не ждать, пока все осыплется само, а деятельно поучаствовать. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть», – резюмировал он.

    Ранее замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», Заявление прозвучало на фоне сообщений американского лидера Дональда Трампа о том, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

    В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что удары американских вооруженных сил по целям в Венесуэле стали операцией прикрытия задержания президента страны Николаса Мадуро.

    По словам сенатора, Рубио заявил, что Мадуро был арестован представителями США с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Ли также отметил, что военная операция минувшей ночью «обеспечивала безопасность сотрудников, исполнявших ордер на арест Мадуро».

    На этом фоне российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    Моралес подчеркнул необходимость поддержать народ республики и выразил уверенность, что международное сообщество должно выступить против подобных внешних вмешательств. По мнению экс-президента, такие действия подрывают основы международного права и создают опасный прецедент для других государств региона.

    Напомним, в ночь на субботу в Каракасе прогремели семь взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии». Газета ВЗГЛЯД описывала события минувшей ночи.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    NYT: Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в венесуэльских правительственных кругах.

    Информация о его местоположении не раскрывается на фоне произошедших ночью атак, сообщает NYT, передает ТАСС.

    По словам двух собеседников издания, часть лиц из ближайшего окружения Мадуро находится в безопасности. Они уточнили, что поддерживали контакт с этими людьми после начала инцидентов в Каракасе.

    Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны сейчас тщательно охраняется венесуэльскими военными. В районах, примыкающих к резиденции, дежурят сотрудники президентской гвардии и солдаты.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске