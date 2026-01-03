Трамп провел совещание по безопасности накануне ударов по Венесуэле

Tекст: Валерия Городецкая

По данным опубликованного графика, встреча состоялась накануне авиаударов США по Венесуэле, передает ТАСС.

Совещание началось около 17.30 по местному времени в пятницу и продлилось примерно час. Прессу на мероприятие не допустили, подробности обсуждений не раскрываются.

На субботу у американского лидера публичные мероприятия не запланированы. В Белом доме уточнили, что Трамп вернется в Вашингтон в воскресенье.

Ранее власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.

Напомним, в Каракасе прозвучала серия взрывов. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.