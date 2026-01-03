Венесуэла собралась обратиться в ООН по факту военной агрессии США

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Венесуэлы намерено обратиться в ООН, а также к другим международным организациям из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

В тексте документа отмечается: «Боливарианская дипломатия мира направит соответствующие обращения в Совет Безопасности ООН, генеральному секретарю этой организации, Сообществу латиноамериканских и карибских государств и Движению неприсоединения, чтобы потребовать осуждения и привлечения к ответственности правительства США».

Каракас подчеркивает, что подобные действия со стороны США угрожают не только стабильности в мире, но и жизни миллионов людей. Венесуэла рассчитывает на жесткую международную реакцию и поддержку своих инициатив по противодействию военному давлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.