NYT: Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

Tекст: Валерия Городецкая

Информация о его местоположении не раскрывается на фоне произошедших ночью атак, сообщает NYT, передает ТАСС.

По словам двух собеседников издания, часть лиц из ближайшего окружения Мадуро находится в безопасности. Они уточнили, что поддерживали контакт с этими людьми после начала инцидентов в Каракасе.

Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны сейчас тщательно охраняется венесуэльскими военными. В районах, примыкающих к резиденции, дежурят сотрудники президентской гвардии и солдаты.

Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.