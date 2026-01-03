CBS: США первоначально планировали атаковать Венесуэлу в Рождество

Tекст: Ольга Иванова

Вооружённые силы США планировали провести военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, но решили отложить наступление, передает ТАСС со ссылкой на CBS News. Решение о переносе связано с тем, что американские военные отдали предпочтение авиаударам по объектам террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) в Нигерии.

Как отмечает телеканал, позже сроки операции против Венесуэлы также переносились: военное руководство ожидало улучшения погодных условий, чтобы получить преимущество. Собеседники CBS News сообщили, что президент США Дональд Трамп утвердил нанесение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до предполагаемого начала операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне угрозы нападения со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.